По факту массовой драки подростков в московском ТЦ возбуждено уголовное дело

Фото: Мослента Мослента

Возбуждено уголовное дело в связи с массовой дракой подростков в одном из московских торговых центров (ТЦ). Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Как рассказывают сами дети, к ним подошла компания подростков и стала требовать стулья. Словесная перепалка закончилась массовым побоищем, а оппоненты забили "стрелку" на том же месте в то же время», — уточнил источник.

Правоохранители расследуют дело по статье 213 УК России («Хулиганство»). Устанавливаются личности всех участников драки.