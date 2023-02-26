Репродуктологи рассказали, как хранятся клетки для ЭКО и каких доноров предпочитают женщины

В 2005 году в Екатеринбурге случилась сенсация - родился уникальный младенец. Мужские клетки, давшие начало новой жизни, доставили из Израиля. На Урале подобрали яйцеклетку, оплодотворили, а затем перенесли в полость матки суррогатной матери.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Ничего подобного по набору использованных медицинских технологий к тому времени в России никто не делал, что оценили коллеги-репродуктологи. А обычных людей впечатлило иное: сперматозоиды хранились годами! Перед курсом химиотерапии их сдал молодой екатеринбуржец, ездивший в Израиль лечиться от онкологии и, увы, через несколько лет все-таки умерший. Мать не забыла, что за рубежом хранятся клетки единственного сына, и преодолела множество трудностей, чтобы вернуть домой и вдохнуть в них жизнь. В итоге ребенок родился спустя два года после смерти отца. Фантастика! В этом году, кстати, Георгию, Гоше, исполнится 18 лет. Здоровый, умный парень.

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Вот такая она, репродуктология, чудесная область медицины.

Все от женщины

Бытует представление, что в индустриальные времена женщинам все труднее забеременеть. Оказывается, это не так.

- По мировой статистике, примерно 15 процентов пар детородного возраста имеют проблемы с зачатием, - рассказывает эмбриолог кандидат медицинских наук клинический Сергей Балезин. - Показатель всегда и во всех странах примерно одинаков. Другое дело, что женщины стали позже вступать в брак.

Этот нюанс и вправду все осложняет: с годами могут появиться патологии детородных органов. А кроме того, в отличие от мужчин, всю жизнь вырабатывающих сперматозоиды, девочки рождаются с определенным количеством яйцеклеток. С течением времени они расходуются, а их качество значительно снижается в среднем после 35 лет, в том числе из-за ухудшения работы особых внутриклеточных органелл - митохондрий.

По словам Сергея Балезина, эти частички женских клеток имеют огромное значение и для самой яйцеклетки, и для ребенка. Митохондрии снабжают энергией систему восстановления ДНК. Яйцеклетка способна найти и у себя, и в сперматозоиде поврежденный участок ДНК, "вырезать" его и заменить здоровым. Поэтому считается: вклад яйцеклетки в рождение здорового ребенка - 80 процентов, десять - сперматозоида, еще на десять процентов результат зависит от состояния матки. Вот и подтверждение представлений многих народов: в жены надо брать девицу кровь с молоком. Потомство будет крепким.

Живительный холод

Репродуктология полностью раскрывает свой потенциал, если использует не только свежие яйцеклетки и сперматозоиды, но и замороженные, что, собственно, показало рождение Гоши. Уралу повезло, что в Екатеринбурге в то время был единственный на весь УрФО, а сейчас крупнейший криобанк биологических материалов. В него отправляют и женские, и мужские клетки и пятисуточные эмбрионы. Кроме того, наличие криобанка позволяет использовать клетки доноров обоих полов.

Известно, что хранят биоматериал в жидком азоте при температуре минус 196 градусов. Как же он не гибнет? Ведь вода образует кристаллы, а они даже бетон разрушают. Клетки замораживают в особых температурных режимах с добавлением криопротекторов - компонентов, которые не позволяют кристаллам образовываться. По одной из технологий, например, в качестве внутреннего антифриза, проникающего в клетку, используют глицерин, а внешнего, окружающего клетку, - яичный желток. Бережно заморозив клетки, специалисты отправляют их в жидкий азот. Размораживают также в особых температурных режимах. Понятно, что не всякая клетка способна выдержать такие процедуры. Например, 20 процентов сперматозоидов рискуют погибнуть, но остальные остаются дееспособными.

Легко ли быть донором?

Кому как. Одно дело - сдал и побежал дальше, как у сильной половины, другое - гормональная подготовка к суперовуляции, когда созревает не одна клетка, а сразу несколько, оперативное вмешательство под наркозом в стационаре. Финансовая благодарность за донорство отражает и это обстоятельство, и иные. Женщин в принципе сложнее привлечь к процессу, к тому же они могут сдавать биоматериал только четыре раза в год, и то далеко не все: только до 35 лет и лишь дважды рожавшие. Женщины-доноры в дефиците. Поэтому сумма их денежного поощрения в 15 раз больше, чем у мужчин.

Вот как отбирают доноров-мужчин.

- Изначально кандидат должен подходить нам по уровню концентрации сперматозоидов. Если да, начинается главное - обследование на генетические и соматические заболевания, - рассказывает врач Екатерина Турчанинова. - Большинство мужчин отпадают на этом этапе - никакая женщина не захочет рожать от носителя какой-либо патологии. Если со здоровьем все хорошо, подключаются психологи - составляют психологический портрет кандидата… В итоге, чтобы найти трех доноров, мы обследуем сто мужчин.

Эти трое из ста и выходят в свет. Но вовсе не они определяют, как часто смогут пользоваться своей исключительностью.

- Каждый день сдавать сперму нельзя, поскольку есть определенные стандарты, связанные с количеством клеток в семенной жидкости, - продолжает Екатерина. - Идеально воздерживаться перед процедурой 3-5 дней, чтобы количество сперматозоидов было максимальным. К тому же каждый раз донор проходит обследования, а это время. Частота зависит и от возраста, индивидуальных особенностей. И еще, если мужчина будет слишком часто сдавать материал, его накопится слишком много, ведь сперматозоиды проходят 60-дневный карантин. Поэтому мы приглашаем доноров в среднем два-три раза в месяц. Этого достаточно, чтобы они восстановились, а мы собрали необходимый объем от конкретного мужчины. Если донор эксклюзивный по фенотипу или прямо-таки Аполлон, на которого есть спрос, и концентрация клеток у него раз от раза не уменьшается, можем пригласить и четыре раза в месяц.

Атлетичный музыкант

При выборе донора женщины получают от банка информацию о цвете волос, глаз и кожи, телосложении, росте, весе претендента, группе крови и т. д., а также о наличии гуманитарного или технического образования, его семье, интеллектуальных способностях. При желании мужчина имеет право дополнительно себя описать, например, рассказать, что играет на фортепиано, чем-то увлекается. Обычно доноры предоставляют банку свои детские фото.

- На выбор влияет многое, - делится наблюдениями Екатерина Турчанинова. - Если женщина одинока, то это некие мечты о том, каким должен быть ее партнер. Если в браке, а муж не может иметь детей, конечно, будет искать кого-то максимально похожего на супруга. Есть и распространенные стандарты: атлетичность, высокий рост. Но при этом важна не столько антропометрия, сколько, например, глаза. Многие ориентируются на детские фотографии, обращают внимание на группу крови. Плюс психологический портрет. Женщина хочет, чтобы донор был близок ей по жизни. Родившая от одного донора за вторым ребенком приходит к тому же, чтобы у детей было кровное родство. У нас есть бронь материалов определенных мужчин для таких пациенток.

Сейчас в криобанке хранятся клетки 60 женщин и 20 мужчин. Количества доноров сильного пола в целом достаточно, чтобы соответствовать различным представлениям женщин о достойном отце для ребенка. При этом мужская часть банка довольно подвижна: когда набирается нужное количество пробирок с клетками от одного донора, с ним прощаются и заменяют другим.

Кстати

По выделяемым квотам репродуктивные процедуры проводятся бесплатно, для государства каждая обходится примерно в 200 тысяч рублей. В Свердловской области по крайней мере семь медицинских учреждений участвуют в работе по квотам ОМС. Среднее время ожидания - 6-8 месяцев.

О числах и размерах

Яйцеклетка - самая большая из клеток человеческого организма, сперматозоид - самая маленькая. Толщина человеческого волоса - 50 микронов, диаметр яйцеклетки - 130, а длина головки мужского живчика - всего пять.