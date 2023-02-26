Гинеколог назвала возраст, с которого следует говорить с детьми о половом развитии

Начинать беседы с детьми о половом развитии следует ещё до школы — так вы сможете дать ребёнку достоверную информацию о том, как работает его организм. Об этом «Клопс» рассказала акушер-гинеколог Анна Аникеева.

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«Мамы и папы должны начинать рассказывать о половом развитии до школы, потому что там дети получают информацию, которая зачастую неправдоподобна», — считает врач.

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Аникеева утверждает, что в 6-7 лет ребёнок всецело доверяет родителям, поэтому откровенные разговоры только укрепят родственную связь. «Не надо рассказывать, что у мальчиков есть член, а у девочек есть вагина. Доступным образом объясните, чем мальчики отличаются от девочек, откуда берутся дети. Постепенно добавляйте информацию в соответствии с возрастом. Очень много хороших книг сейчас по половому развитию выпускается», — отметила гинеколог.

По словам специалиста, про менструацию лучше всего рассказывать в 8-9 лет, чтобы это не было шоком для ребёнка, у которого скоро могут наступить критические дни. Об особенностях женского организма рекомендуется сообщать и мальчикам.

«К сожалению, наше общество это воспринимает как что-то грязное, плохое, постыдное. Поэтому зачастую, когда мама не рассказала о менструации, девочка узнаёт об этом сама. Но родителям она больше не доверяет: не предупредили, не показали, не объяснили», — пояснила Аникеева.

В день первых месячных у девочек наступает шок — неизвестно, что делать, как себя вести. Некоторые даже думают, что умирают. После такой эмоциональной встряски подростки начинают замыкаться, перестают обсуждать с мамой «женские» проблемы, не сообщают о начале половой жизни. Всё это может привести к проблемам со здоровьем.

«Девочкам обязательно надо это обсуждать со взрослым, который вовремя отведёт к врачу, поможет. А получается так, что сначала говорить постеснялась мама, ей стыдно такое обсуждать. Потом постесняется и дочь, ведь она будет видеть пример в семье — тут обсуждать такое плохо. Чем больше вы будете рассказывать ребёнку, тем больше информации он будет давать в ответ», — заключила врач.