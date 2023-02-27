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3 часа назад

Кто и как может оформить запрет на выезд ребенка: инструкция

РИА "ФедералПресс"

Запрет на выезд за границу – это ограничение, которое может наложить только законный представитель ребенка.

Кто и как может оформить запрет на выезд ребенка: инструкция
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

О том, как проходит эта процедура и какие есть нюансы, рассказывает телеграм-канал «Госуслуги».

Как оформить

Оформлять такую процедуру может один из родителей или опекунов. Отмечается, что при наличии запрета на выезд, ребенок не сможет пройти погранконтроль даже при оплате билетов и путевки.

Заявление о несогласии на выезд нужно подавать в подразделение по вопросам миграции МВД. Оформить его можно бессрочно или указать дату начала и окончания периода запрета или ограничить выезд во все страны и указать конкретные. Второй родитель получит уведомление о запрете на выезд ребенка по почте, если указать его данные в заявлении. В противном случае узнать о запрете можно узнать только на погранконтроле.

Специалисты рекомендуют обязательно проверять наличие запрета на выезд несовершеннолетнего в МВД перед поездкой.

Как отменить

Запреты и ограничения на выезд может отменить лишь тот, кто их наложил. Через суд может отменить другой родитель, но для этого нужны серьезные основания. Например, лечение детей в другой стране.

Нюансы

Родитель или опекун, который наложил запрет на выезд, сам сможет выехать с ребенком за границу.

«Если одновременно есть нотариальное согласие на выезд и запрет через МВД – выехать за границу не получится. Нужно именно отзывать запрет. Согласие для этого не подойдет», – говорится в сообщении.

Напомним, члены СФ и депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект, который предлагает ввести в России новый вид государственной помощи для родителей.

Дети,ЛДПР,Совет Федерации,Госдума,
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