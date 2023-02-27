Кто и как может оформить запрет на выезд ребенка: инструкция

Запрет на выезд за границу – это ограничение, которое может наложить только законный представитель ребенка.
О том, как проходит эта процедура и какие есть нюансы, рассказывает телеграм-канал «Госуслуги».
Оформлять такую процедуру может один из родителей или опекунов. Отмечается, что при наличии запрета на выезд, ребенок не сможет пройти погранконтроль даже при оплате билетов и путевки.
Заявление о несогласии на выезд нужно подавать в подразделение по вопросам миграции МВД. Оформить его можно бессрочно или указать дату начала и окончания периода запрета или ограничить выезд во все страны и указать конкретные. Второй родитель получит уведомление о запрете на выезд ребенка по почте, если указать его данные в заявлении. В противном случае узнать о запрете можно узнать только на погранконтроле.
Специалисты рекомендуют обязательно проверять наличие запрета на выезд несовершеннолетнего в МВД перед поездкой.
Запреты и ограничения на выезд может отменить лишь тот, кто их наложил. Через суд может отменить другой родитель, но для этого нужны серьезные основания. Например, лечение детей в другой стране.
Родитель или опекун, который наложил запрет на выезд, сам сможет выехать с ребенком за границу.
«Если одновременно есть нотариальное согласие на выезд и запрет через МВД – выехать за границу не получится. Нужно именно отзывать запрет. Согласие для этого не подойдет», – говорится в сообщении.
Напомним, члены СФ и депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект, который предлагает ввести в России новый вид государственной помощи для родителей.