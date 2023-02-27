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2 часа назад

Врач назвала идеальное время для зачатия

Lenta.ru

Середина менструального цикла, когда происходит овуляция, является идеальным временем для зачатия. Способы точно определить его в беседе с «Ленте.ру» назвала акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Лусине Аветисян.

Врач назвала идеальное время для зачатия
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач отметила, что женщины с менструальным циклом из 24-38 дней имеют регулярную овуляцию. И ее можно «поймать» в промежутке с 10-го по 16-й день цикла (дни считают с первого дня менструации).

12-24 часа жизнеспособна яйцеклетка после овуляции.

Проще всего отследить овуляцию по выделениям из влагалища. В этот период меняется консистенция и количество цервикальной слизи. При начале овуляции и готовности женщины к зачатию слизь становится похожей на сырой белок яйца.

Самым точным методом определения овуляции является фолликулометрия, говорит врач. Ее выполняют при помощи УЗИ. Врач наблюдает за ростом фолликулов и определяет, сколько их содержится в яичнике и вызревает ли среди них доминантный. Когда фолликул достигает размеров 20-21 миллиметра, наступает самое благоприятное для зачатия время.

«Исследование необходимо провести два-три раза до овуляции и раз после нее, чтобы убедиться, что фолликул лопнул, а не регрессировал или не превратился, например, в фолликулярную кисту, и на его месте сформировалось желтое тело», — пояснила акушер-гинеколог.

Для успешного зачатия необходимо иметь регулярные половые контакты, каждые два-три дня, отметила напоследок Аветисян.

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