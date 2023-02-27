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6 часов назад

Как распознать анорексию у ребенка

Секрет Фирмы

Стройную фигуру и идеальные формы мечтают иметь многие. Только порой недовольство собственным телом выходит за рамки разумного — люди морят себя голодом, думая, что худоба добавит им красоты. Причём анорексия уже давно перестала быть только взрослой и чисто женской проблемой.

Как распознать анорексию у ребенка
Фото: unsplash.comunsplash.com

Как её распознать и чем опасно заболевание, «Доктору Питеру» рассказала гастроэнтеролог, гепатолог, аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники» Елена Манило.

По словам специалиста, к отказу от еды у детей приводят недовольство собственным телом, проблемы в семье, тревожность, стресс и идеалы, навязанные СМИ и соцсетями.

Недоедание препятствует нормальному развитию подростка — нарушает обмен веществ и приводит к нехватке витаминов и минералов.

Среди последствий анорексии проблемы в работе сердечно-сосудистой, пищеварительной и нервной систем, камни в почках и гормональные сбои.

Коварство болезни в том, что на ранних стадиях её сложно распознать. Видя, что ребёнок мальца схуднул, родители лишь сетуют на то, что девочка такая худенькая, либо, наоборот, поощряют, что взялась за свой вес.

Что должно насторожить?

Ребёнок:
  • хочет похудеть, хотя внешне не выглядит полным;
  • отказывается от совместных приёмов пищи и ест один;
  • постоянно взвешивается;
  • переходит вроде как на здоровую еду, а по факту ест только салат и овощи;
  • постоянно разглядывает себя в зеркало и ищет недостатки.

При любых подозрениях лучше не вести беседы (они, скорее всего, не помогут), а бежать к врачу. Тут потребуется и медикаментозная терапия, и работа с психологом.

Например, с такой проблемой уже столкнулась телеведущая Юлия Бордовских. Женщина рассказала , что винит себя в том, что проглядела у дочери анорексию и долго пыталась решить проблему сама вместо того, чтобы вовремя обратиться к специалисту.

Дети,Юлия Бордовских,
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