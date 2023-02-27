Как помочь ребенку заговорить: первые слова и звук «р»

Детям с двух лет логопед помогает простимулировать развитие речи; дошкольников учит верно произносить звуки, слоги, слова, составлять предложения и расширять словарный запас; с младшеклассниками работает над трудностями с чтением и письмом. А с какими вопросами чаще всего обращаются родители к этому специалисту? О самых популярных запросах и о том, на что обратить внимание при развитии речи ребенка, «Летидору» рассказала логопед Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы (ГППЦ) Лариса Артюшевская.

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Как помочь ребенку заговорить?

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Один из наиболее частых запросов родителей — как помочь ребенку произнести первые слова. По словам логопеда, в процессе общения с малышом важно комментировать свои действия, а также действия, которые выполняет ребенок. В таком случае родитель создает благоприятную среду для развития и распознавания речи, обогащает представления ребенка об окружающем мире, приучает его вслушиваться в слова.Если ребенок привык общаться жестами — проговаривайте их вслух, но не требуйте от ребенка обязательного повторения слов за вами.

«Не нужно настаивать на том, чтобы ребенок повторил за вами слово, или сразу требовать от него правильного произношения. Родителям важно радоваться и хвалить малыша даже за образ, минимально похожий на слово. А затем можно как бы невзначай подсказывать верный вариант. Когда малыш говорит: «Мяу-мяу», родитель с энтузиазмом может ответить: «Правильно, это кошечка!» Позитивная реакция мамы или папы послужит ребенку мотиватором для дальнейших шагов в звукопроизношении», — объясняет Лариса Артюшевская.

Как научить ребенка выговаривать звук «р»?

Когда у ребенка возникают трудности с произношением того или иного звука, логопеды говорят, что нужно корректировать нарушения произносительной стороны речи.

Чаще всего проблемы у детей возникают со звуком «р». Он действительно один из наиболее сложных и часто появляется в речи в последнюю очередь. Однако, если ребенку меньше пяти лет, волноваться не стоит.

«Звукопроизношение формируется у детей до пяти лет. Звук «р», как один из наиболее трудных для воспроизведения, может самостоятельно появиться у ребенка к концу этого возраста. Родители могут помочь малышу сформировать его, регулярно повторяя подходящие слова. Еще один способ — «заводить моторчик», используя сочетания «тр» и «др»: «Тройка — три — друг». Если ребенку больше пяти лет, но звук «р» так и не сформировался — это повод обратиться к специалисту», — комментирует эксперт.

Как справиться с заиканием?

Заикание и логоневроз (невроз, формирующийся чаще всего из-за переживаний по поводу заикания) относят к нарушениям темпо-ритмической организации речи.

Обычно подобные трудности у ребенка связаны с причинами как биологического, так и психологического характера, поэтому для решения задачи необходим комплексный подход.

Родителям обязательно стоит показать ребенка специалистам (неврологу, психологу, логопеду). Они подскажут, как создать для малыша комфортную и спокойную домашнюю обстановку, например, порекомендуют дозировать умственную нагрузку, соблюдать режим дня, разговаривать не спеша.

«У детей с заиканием нередко нарушено дыхание — оно частое и поверхностное, вдобавок ребенок нервничает, спешит произносить слова или «проглатывает» часть из них. Задача логопеда — сделать его речь более мягкой и плавной. Достигается это специальными техниками, которые подбираются индивидуально для каждого ребенка. Родителям важно прислушаться к мнению специалиста и не забывать про домашние упражнения, которые посоветует логопед», — заявляет логопед.

Ребенок неправильно пишет слова — у него дисграфия?

Нередко родители, прочитав статьи в интернете, подозревают у своего ребенка дислексию, дисграфию или дизорфографию. Во всех трех случаях не обойтись без консультации специалиста: у каждого нарушения свои особенности и характерные ошибки, о которых знает логопед.