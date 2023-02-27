Психолог назвал особенности общения родителей с подростками-неформалами

«Отношения в семье должны быть открытыми, здоровыми, доверительными. То же самое касается контактов с другими взрослыми. У подростка должна быть возможность говорить о том, что его беспокоит. И он должен хотеть прислушиваться к мнению своих родителей и учителей. Он должен доверять им. Заслужить это доверие — их задача», — сказал эксперт.