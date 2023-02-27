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46 минут назад

Психолог назвал особенности общения родителей с подростками-неформалами

Мослентаиещё 2

Особенности общения родителей с подростками-неформалами назвал в беседе с «Мослентой» клинический психолог Роман Мирошкин. Речь об этом зашла в связи с громкой историей с молодежным объединением, или, как говорят в СМИ, новой субкультурой «ЧВК Редан».

Психолог назвал особенности общения родителей с подростками-неформалами
Фото: МослентаМослента

«Отношения в семье должны быть открытыми, здоровыми, доверительными. То же самое касается контактов с другими взрослыми. У подростка должна быть возможность говорить о том, что его беспокоит. И он должен хотеть прислушиваться к мнению своих родителей и учителей. Он должен доверять им. Заслужить это доверие — их задача», — сказал эксперт.

По словам Мирошкина, нельзя постоянно критиковать ребенка, а нужно относиться к тому, что для него важно, с уважением. В том числе запреты зачастую неэффективны, особенно если речь идет о подростках.

Дети,Роман Мирошкин,
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