Эксперт назвала оптимальное количество нагрузки для дошкольника

Постоянное пребывание в разных кружках и секциях в дошкольном возрасте помогает ребенку развиваться интеллектуально и физически, однако чрезмерная интенсивность может стать причиной проблем со здоровьем. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на детского психолога Наталью Наумову.

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Эксперт утверждает, что у ребят дошкольного возраста есть четкие нормативы во избежание переутомления. Так, максимальная нагрузка в три года не должна превышать 2 часа 45 минут, в четыре года – 4 часов, в пять лет – 6 часов 15 минут, а в шесть лет – 8 часов 30 минут. При этом всегда следует наблюдать за ребенком, переутомляется он или нет.

Вместе с дополнительными кружками и секциями ребенку следует выделять время на детский сад, прогулки, игры, отдых и сон. В этот перечень следует внести хотя бы час общения с родителями. По словам Наумовой, детское расписание должно быть сбалансированно и именно благодаря этому ребенок сможет везде успеть.

Эксперт рекомендовала посетить нейропсихолога, который поможет выявить у ребенка те или иные способности. Специалист поймет, какие секции необходимы, а от каких следует отказаться.

"Большинство родителей все-таки справляются самостоятельно, видя увлечения ребенка. Нужно уделить внимание физическому и интеллектуальному развитию ребенка, также полезно посещать музыкальные занятия, чтобы ребенок гармонично развивался", – заключила Наумова.