Как распознать психоз и психические расстройства у детей

Выявление психических проблем у детей осложнено тем, что их часто принимают за особенности поведения. Такое мнение в разговоре с «ФедералПресс» высказал психиатр Игорь Куреков.

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«Многие родители боятся обращаться к специалисту и до последнего откладывают визит, дожидаясь когда у ребенка появятся явно выраженные отклонения», – объяснил врач.

Чтобы не доводить до крайней стадии, стоит обратить внимание на следующие симптомы: эмоциональная неустойчивость, утомляемость и низкая трудоспособность, агрессия, упрямство и лень, капризность и неуправляемость поведения, энурез, неразвитость тонкой моторики, псориаз и аллергии, нарушения сна, замедленное формирование графической деятельности, а также тики, вскрикивания и неконтролируемый смех.

При этом не стоит бояться, что ребенка поставят на учет в ПНД. Для такого нужна серьезная причина: попытка суицида или убийства. Если же врач пропишет таблетки, то они не сделают ребенка «овощем» – правильная доза только улучшит состояние и поможет купировать болезнь.

Также не стоит думать, что все пройдет само, вероятнее, состояние будет лишь ухудшаться.