Педагог посоветовала родителям читать детям книги вслух

Екатерина Асонова, преподаватель Московского городского педагогического университета (МПГУ), руководитель авторского проекта «Детские книги в круге чтения взрослых», рассказала, как заинтересовать ребёнка литературой.
В беседе с «Газетой.Ru» она посоветовала родителям читать книги вслух.
«Это хорошо и взрослым, которые погружаются в детство, и детям, которые рады, что родители с книгой рядом с ними. Так что способ заинтересовать детей своими любимыми книгами уже изобретён, и надо сказать, он действенный», — заявила эксперт.