Что делать с детской ревностью

Ребенок испытывает сильный стресс, когда в доме появляется еще один малыш.

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«Не нужна мне сестричка!» — плачет малыш, услышав новость о том, что скоро в семье появится еще один ребенок. А позже родители, уверенные, что дети будут дружить, обнаруживают: старший совсем не хочет проводить время с младшим, стал капризным и требует все больше маминого и папиного внимания.

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Детская ревность расстраивает родителей, но с ней можно бороться, не навредив старшему ребенку.

Причины детской ревности

Появление «новенького» в сложившейся и понятной для малыша картине мира — всегда стресс. Как бы сильно ни старались родители подготовить ребенка к тому, что у него будет брат или сестричка, пищащий комочек все равно вызовет у чада весьма противоречивые чувства. Подсознательно старший боится потерять родительскую любовь и внимание: ему непонятно, как может хватить нежности на двоих, да и в первое время родителям приходится больше внимания уделять новорожденному. Им восхищаются, о нем говорят, с ним проводят столько времени.

А еще все ждут, что старший ребенок обязательно сразу же и беззаветно полюбит младшего. Это требование любить вызывает у детей сложные и противоречивые эмоции: что-то внутри сопротивляется и заставляет отвергать ребенка. Кроме того, многие родители заставляют постоянно идти на уступки «Он же маленький!», делиться тем, что раньше принадлежало лишь одному ребенку.

Как победить детскую ревность

Разговоры о том, как изменится ваша жизнь с появлением маленького человека, нужно начинать задолго до рождения старшего. Говорите честно, не стараясь преувеличивать плюсы от появления малыша. Объясните, что он будет отнимать много времени, что постоянно нуждается в уходе и внимании.

Напомните старшему ребенку, что и он был маленьким. Забудьте о том, что появление младшего меняет статус первенца. Нет, он не станет ни взрослее, ни ответственнее. Как бы тяжело не было это принять, старший ребенок не должен помогать вам заботиться о младшем. Появление второго чада не было его выбором и не должно стать ответственностью. Объясните, что он может помогать, если захочет, и вы были бы благодарны за это, но не будете заставлять или отнимать время у чада.

Не лишайте старших детей детства: когда-нибудь у них будут свои наследники и они пройдут все хлопоты родительства самостоятельно. Сохраните для ребенка привычные вещи и традиции: если раз в неделю вы ходили на прогулку в парк, не отказывайтесь от этого.