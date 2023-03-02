Сотрудник похоронной службы отодвинул крышку гроба и поглумился над умершим

Во Владивостоке работник местной похоронной службы поглумился над умершим и снял это на видео. Видеоролик прокомментировали в пресс-службе мэрии и сообщили об увольнении сотрудника. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Ранее в соцсетях было опубликовано снятое на кладбище видео, на котором видно приоткрытый гроб. Автор ролика отодвигает крышку и показывает умершего, сопровождая свои действия нецензурной бранью.

В мэрии Владивостока уточнили, что ролик снял в 2011 году сотрудник городской похоронной службы «Некрополь». «Ввиду открывшихся обстоятельств сотрудник был уволен незамедлительно», — резюмировали в пресс-службе и принесли извинения за случившееся.