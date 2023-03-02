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4 часа назад

Сотрудник похоронной службы отодвинул крышку гроба и поглумился над умершим

Lenta.ruиещё 1

Во Владивостоке работник местной похоронной службы поглумился над умершим и снял это на видео. Видеоролик прокомментировали в пресс-службе мэрии и сообщили об увольнении сотрудника. Об этом сообщает РИА Новости.

Сотрудник похоронной службы отодвинул крышку гроба и поглумился над умершим
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ранее в соцсетях было опубликовано снятое на кладбище видео, на котором видно приоткрытый гроб. Автор ролика отодвигает крышку и показывает умершего, сопровождая свои действия нецензурной бранью.

В мэрии Владивостока уточнили, что ролик снял в 2011 году сотрудник городской похоронной службы «Некрополь». «Ввиду открывшихся обстоятельств сотрудник был уволен незамедлительно», — резюмировали в пресс-службе и принесли извинения за случившееся.

Весной 2022 года в соцсети выложили видео с телами умерших, сваленными на полу российского морга. Тела лежали вдоль стен коридора.

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