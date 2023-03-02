Как вырастить вундеркинда в стесненных жилищных условиях

Мать скандально известной девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой родила восьмого ребенка. Семья из десяти человек, а также коты живут в однокомнатной квартире в столичном районе Зюзино. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психотерапевта, психолога Евгения Фомина, как жизнь в стесненных условиях влияет на психику детей и как удалось вырастить в них вундеркиндов.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Какое влияние оказывает на психику

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По мнению психотерапевта, воспитание ребенка в небольшой квартире, где нет личного пространства, никак не влияет на его психоэмоциональное состояние.

— Каких-то серьезных противопоказаний для психики детей в плотности проживания нет. Нельзя сказать, что статистика или исследования говорят, что если у ребенка нет своей комнаты, то он вырастает неполноценным с точки зрения психического развития. Однако здесь стоит вопрос комфортности. Важно взять во внимание отношения в семье между родителями и детьми, — пояснил Фомин.

Как считает психолог, у детей может быть определенный дискомфорт из-за стесненных условий, если они видят другую ситуацию в семьях своих друзей или школьных приятелей.

— Однако этот фактор не является противопоказанием для многодетной семьи жить в более скромных условиях. Но только если в семье хорошие и доброжелательные отношения. При наличии любви, понимания и поддержки со стороны родителей дети вырастут хорошими, достойными людьми даже в однокомнатной квартире, — заверил специалист.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что дети, которые растут в такой атмосфере, сами с большой долей вероятности захотят иметь в будущем большую семью. Они привыкли жить как в домашнем детском саду, и им будет этого не хватать.

Как воспитать вундеркинда

Специалист отметил, что суперчадо уже рождается с феноменальными умственными способностями. Однако правильное воспитание такого ребенка очень важно, чтобы не загубить его таланты.

— На мой взгляд, это врожденная особенность ребенка. Он не прошел специальную школу, чтобы к небольшому возрасту у него сложился такой склад ума и личности. Тем не менее в этом есть и заслуга родителей, что они поощряют его, а не угнетают. Талант малыша можно легко загубить обесцениванием или пренебрежением. Задача родителей в том, чтобы его развить и поддержать, — подчеркнул Фомин.

Специалист предупредил, что при неправильном подходе к воспитанию ребенок может начать обесценивать свои заслуги, его самооценка понизится.

— Детям свойственно сравнивать себя, им важно чувствовать себя частью команды. А если ты умник, то, соответственно, противопоставляешь свою личность другим сверстникам. Ребенок может стать изгоем и объектом для шуток. Он будет считать себя хуже других. А ему важно, чтобы его любили. Это тоже определенный вызов, чтобы принять свои особенности. Для этого нужно иметь силу воли, характер и поддержку родных, — уверен психотерапевт.