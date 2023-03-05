Педиатр перечислила правила кормления грудного ребёнка смесью

Педиатр Коробова перечислила правила кормления грудного ребёнка смесью. Семьям с новорождённым малышом приходится принимать немало решений — во что одевать, чем мыть, как кормить малыша. Вопрос кормления в этом списке особенно острый — вокруг докорма специальными молочными смесями много мифов и споров. Узнали у педиатра клиники DocDeti Ани Коробовой, в каких случаях и как именно использовать такие смеси.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Многие побаиваются искусственного вскармливания — родители боятся нарушить микрофлору кишечника малыша, опасаются ожирения и сильных колик. Необходимо понимать, что хоть смеси и не повторяют состав грудного молока на 100%, но они всё же могут обеспечить нормальное развитие ребёнка.

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Молочные смеси — помощники для мам, которые не могут кормить грудью или сталкиваются с трудностями с лактацией. Например, если мама лежит в больнице, проходит терапию, несовместимую с грудным вскармливанием, вышла на работу или грудного молока не хватает для полноценного кормления.

Ставить диагноз «гипогалактия», то есть нехватку грудного молока, должен врач. Именно он оценивает темпы набора веса ребёнка. Кстати, в первые несколько суток после рождения малыш обычно «худеет», но уже к 10–14-му дню возвращается в вес, который наблюдался при его появлении на свет.

Как кормить смесью правильно

Сначала нужно оценить, сколько грудного молока есть у мамы и как малыш реагирует на смесь. Есть несколько вариантов:

вводить смесь понемногу в каждое кормление, начиная с груди;

заменить одно или два кормления в день на смесь.

Что касается приборов, то не всем младенцам нравятся бутылочки. Тогда стоит подумать о покупке шприц-ложек, поильников и других устройств.

«Для стимуляции выработки грудного молока у мамы существует специальная система докорма в виде резервуара с тоненькими трубочками. Ёмкость наполняют сцеженным молоком или смесью, а трубочки крепят непосредственно к соску, чтобы малыш сосал грудь. Со временем количество молока у мамы увеличивается, а докорм либо уменьшается, либо полностью заменяется грудным молоком», — отметила Коробова.

Как рассчитать смесь

Всё зависит от исходного объёма грудного молока и возраста ребёнка. Ориентироваться нужно на суточную потребность малыша в питании. Самый простой метод подсчёта — объёмный. Он зависит от исходного веса и, как отмечает педиатр, не требует строгого соблюдения.

Не забывайте, что ребёнок до года не должен потреблять больше литра молока в сутки.

Если мама кормит малыша грудью, то объём смеси уже рассчитывает врач. Он оценивает прибавки в весе за неделю и при необходимости корректирует схему питания. Если мама решила на время прервать грудное вскармливание, можно воспользоваться инструкцией по переводу ребёнка на смесь, указанной на упаковке.

«В 9 месяцев малыши уже хорошо знакомы с прикормом. Обычно детям предлагают "взрослую еду" 2–3 раза в день и докорм смесью или грудным молоком. При этом до года грудное молоко и/или смесь должны оставаться основным питанием», — отметила педиатр.

Когда ребёнку исполнился год, количество смеси можно уменьшить. Предварительно надо проверить:

разнообразен ли рацион питания малыша (получает ли он более 40 продуктов);

у ребёнка нет аллергии к белкам коровьего молока и он ест кисломолочку;

малыш хорошо переносит расставание с грудным молоком и смесью.

Важно, чтобы этот процесс был комфортным для ребёнка и остальных членов семьи. Уменьшать количество жидкой пищи лучше медленно.

Когда стоит сменить смесь

Не всем детям одинаково хорошо подходят разные марки смесей. Заменить продукт стоит, если у ребёнка проявляются:

высыпания на коже, которые не проходят сами (не младенческое «цветение» и прочее);

упорные запоры;

обильные срыгивания;

аллергия к белкам коровьего молока.

Подобные симптомы требуют осмотра и консультации у педиатра.