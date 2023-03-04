Как защитить ребенка от ожирения

В Нижегородской области выросло количество нижегородцев, страдающих ожирением. По словам главы регионального мин­здрава Давида Мелик-Гусейнова, избыточный вес есть у 75 % нижегородцев.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Медики бьют тревогу, ведь ожирение относится к одному из основных факторов риска смертности и способствует развитию целого букета серьёзных заболеваний.

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Между тем, культура питания закладывается ещё в детстве.

Именно тогда родители и совершают ошибки, которые позднее приводят к печальному диагнозу. Как этого избежать? Мы разбирались вместе с экспертами.

Недетские проблемы

В последние годы ожирение очень «помолодело» – в нашей стране резко выросло количество детей, страдающих этим заболеванием. По мнению экспертов, причин тому как минимум две. Во-первых, неправильная работа различных систем организма, к примеру, эндокринной. А во-вторых, нарушение пищевого поведения и несбалансированность питания.

Конечно же, предрасположенность к ожирению у детей имеет прямую взаимо­связь с образом жизни и рационом их родителей.

«Мама и папа, которые занимаются спортом и правильно питаются, имеют больший шанс вырастить здоровых детей с нормальным весом, – подтверждают специалисты Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области. – Ведь формирование ребёнка – всех систем организма, физиологических процессов и даже вкусовых привычек – начинается уже во время внутриутробного развития. То, что ест будущая мама, непременно повлияет и на малыша».

Этот принцип работает и после рождения ребёнка. Малым не покажется Так что начинать нужно «как только, так и сразу».

Специалисты Роспотребнадзора советуют в период беременности есть овощи и фрукты, творог, несладкие кисломолочные продукты, нежирное мясо, рыбу, крупы.

Жирное, солёное, копчёности, сахар и мучное необходимо ограничить, а в идеале – исключить.

Одна из самых распространённых ошибок родителей после рождения детей – это ранний отказ от грудного вскармливания в стремлении поскорее вернуться к активной жизни.

«Однако организм ребёнка пока не готов к такому серьёзному событию, пищеварительная система ещё недостаточно хорошо работает, а вкусовые рецепторы недостаточно развиты», – объясняют специалисты Роспотребнадзора.

Педиатры советуют придерживаться грудного вскармливания до полутора лет. По рекомендациям ВОЗ, этот срок может составлять до двух лет.

В отношении начала прикорма также не стоит торопиться – только в 4 – 6 месяцев у детей наступает так называемое «окно толерантности». В этот период они начинают легче воспринимать новую еду. Этот процесс необходимо начинать постепенно – добавлять по одному продукту раз в 10 – 14 дней.

«Первичное ожирение у детей чаще формируется в раннем возрасте (2 – 3 года), – говорят врачи. – Пока ребёнок растёт, его организм проходит ещё несколько критических периодов, когда может сформироваться избыточный вес: в дошкольном возрасте (5 – 6 лет) и в период полового созревания (особенно при наличии наследственной предрасположенности)».

Чем опасно?

Ответ прост. Необходимо поменять образ жизни – и ребёнка с избытком веса, и всех членов семьи. Особенно это касается бабушек и дедушек, поскольку часто именно от них дети получают вредные вкусняшки.

Помните о культуре питания. Запретите ребёнку есть перед компьютером или телевизором, не разрешайте есть на ночь. Очень важно соблюдать режим дня и под контролем врача наращивать физическую нагрузку.

Стимулируйте ребёнка больше гулять, ходить, бегать. Отмените поездки в школу (на трамвае, машине), пусть ходит пешком. Купите велосипед, скакалку, тарелку фрисби, мяч – с ними физическая активность будет только в радость, и лишние килограммы будут уходить незаметно.

Если ребёнок готов заниматься дома или в спортзале, это хорошо. Начинать лучше с упражнений, не дающих сильную нагрузку на ноги. Заниматься желательно сидя, лёжа или на шведской стенке.Кроме того, необходимо ежедневно взвешивать ребёнка и вести дневник похудения, отслеживая при этом, чтобы ребёнок худел разумными темпами, а его мечта обрести стандартную фигуру не привела, как это бывает с девочками-подростками, к голоданию и анорексии.

В общем, основная задача родителей – снизить количество энергии, поступающей с пищей, и повысить интенсивность физических нагрузок, при которых эта энергия будет расходоваться. Чтобы в организме ребёнка не возник дисбаланс, нужно рассчитать рацион таким образом, чтобы в нём присутствовали все необходимые вещества, но преобладали фрукты и овощи.

Обязательно следите за ассортиментом покупаемых продуктов и их качеством, а также за временем и частотой приёма пищи.

«Ребёнок должен есть не реже пяти раз в течение дня, но понемногу, – советуют врачи. – Из детского рациона нужно полностью исключить вредные, высококалорийные продукты (фастфуд, сладкое, газировка, чипсы и т. д.)».

Важно при этом следить и за эмоциональным состоянием ребёнка. Например, необходимые физические нагрузки можно превратить в весёлые совместные прогулки, поездки на велосипедах. Так дети намного охотнее пойдут вам навстречу. Согласно рекомендациям ВОЗ, адекватная физическая активность для детей и подростков в возрасте 5 – 17 лет подразумевает ежедневные занятия продолжительностью не меньше часа.

Специалисты советуют завести дневник достижений, куда ребёнок сможет записывать количество выпитых стаканов сока, съеденных калорий и пройденных километров. Наглядный результат – это лучшая мотивация.