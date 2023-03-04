Педиатр рассказала, нужно ли принимать витамины детям

После долгой зимы организму ребенка нужно восполнить силы, поэтому родители часто дают детям витамины. Можно ли делать это "на всякий случай", то есть без назначения врача? На вопросы "Российской газеты" ответила врач-педиатр, неонатолог "Инвитро-Воронеж" Елена Игринева.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Стоит ли давать детям витамины без специальных назначений, например, просто по возрасту? И каких витаминов ребенку может не хватать в первую очередь?

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Елена Игринева: Если у ребёнка есть клинические симптомы дефицита того или иного витамина или микроэлемента, желательно это проверить, определив его уровень с помощью лабораторного исследования. Тогда лечащий врач сможет назначить адекватную дозировку. Важно контролировать уровень витамина D в крови, особенно в регионах со сниженной инсоляцией, а также на первом году жизни ребёнка при наличии симптомов недостаточности. Обязательны контрольные анализы и на фоне проводимого лечения препаратами витамина D, чтобы не перестараться и не допустить гипервитаминоза.

Также важно поддерживать нормальный уровень железа. Не только анемия, но и латентный дефицит железа оказывает негативное влияние на функционирование многих органов и систем.

Проявления гиповитаминозов наблюдаются чаще всего осенью и весной, но самостоятельное назначение ребёнку витаминных комплексов не рекомендуется, несмотря на кажущуюся безопасность этих препаратов.

Я бы советовала не пропускать профилактические осмотры у педиатра. К врачу нужно обратиться и в том случае, если у ребенка нет четко выраженных признаков заболевания, но родители отмечают повышенную утомляемость, снижение аппетита, отсутствие прибавки веса, расстройства сна, ломкость волос или ногтей. О недостатке витаминов могут говорить и частые ОРВИ. Во всех этих случаях необходимо проконсультироваться с врачом, и он выберет тактику лечения. назначив профилактическую или лечебную дозу витаминов.

Есть много детских форм витаминов - в виде конфеток, мармеладок. Они эффективны или это просто сладость?

Елена Игринева: Витаминные сладости имеют сбалансированный состав и хорошую переносимость, дети обычно с удовольствием их принимают, поэтому в зависимости от состава такие витамины могут быть назначены малышам с 3-4 лет.

При выборе поливитаминного препарата важно оценивать его состав, сбалансированность и соответствие содержания и дозировки компонентов возрастной группе.

Все вещества, входящие в состав современных препаратов, полностью идентичны природным, присутствующим в пищевых продуктах, и по химической структуре, и по биологической активности. Усвояемость витаминов из препаратов зачастую выше, чем из продуктов питания, в которых они, как правило, находятся в связанной форме.

Как правильно принимать витамины?

Елена Игринева: Правильнее всего - во время или после еды. Это обеспечивает полное и эффективное взаимодействие витаминов со всеми компонентами пищи. Если витаминный комплекс принимается один раз в день, то лучше это делать во время самого сытного приёма пищи, в первой половине дня.

Длительность приёма витаминов может составлять от трех недель до нескольких месяцев - врач даст рекомендации в зависимости от выраженности витаминной недостаточности.

Есть ли риск передозировки?

Елена Игринева: В поливитаминных препаратах витамины содержатся в профилактических дозах. Для всех микронутриентов верхние допустимые уровни потребления в несколько раз превышают суточную норму потребления, поэтому возможность передозировки - крайне низкая даже если препарат принимается длительное время.

Комплексы выпускаются в виде суспензий, гелей, жевательных таблеток, драже, пастилок и растворимых порошков. При назначении поливитаминных комплексов педиатры используют ту или иную форму выпуска в соответствии с возрастом ребёнка. Для детей раннего возраста предпочтительнее жидкие формы препаратов: сиропы, суспензии, гели, с четырёх лет уже можно применять жевательные формы, а уже с 6 лет - назначать классические таблетированные формы.

Какие есть противопоказания?

Елена Игринева: Главное противопоказание при назначении витаминно-минерального комплекса - это индивидуальная непереносимость того или иного элемента. Также не рекомендуется назначать витамины во время обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта и аллергических проявлений.

А можно ли обойтись без дополнительного приема витаминов, если ребенок нормально себя чувствует, хорошо развивается?

Елена Игринева: При нормальном физическом и психоречевом развитии ребёнка, сбалансированном питании и хорошем аппетите, при отсутствии клинических проявлений гиповитаминоза назначение витаминных комплексов не является необходимым.

Меняется ли потребность в витаминах, когда ребенок идет в школу? Родители часто считают, что повышенные умственные нагрузки требуют дополнительного применения витаминов.

Елена Игринева: Школьники интенсивно растут, у них, действительно, большая учебная нагрузка, это увеличивает потребность в витаминах.