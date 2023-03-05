Педиатр Олина: важно вовремя менять размер подгузников. Памперсы — это буквально первая одежда новорождённого. И эта часть гардероба остаётся актуальной в течение нескольких лет. При этом ассортимент на рынке очень богат и выбрать подходящие бывает не так-то просто: важнее не марка, а правильно подобранный размер и качество. Педиатр, неонатолог клиники АБИА Ольга Олина поделилась главными советами при покупке подгузников.
Размер. Если подгузник мал — ребёнок скован в движениях, а резинки давят и трут кожу. Если велик, то будет сползать и протечёт. Чтобы подобрать его по размеру, нужно ориентироваться на обозначения границ веса и роста на упаковке. Также важно вовремя менять размер:
Многие производители используют единую таблицу размеров: Micro — от 0,6 до 1,2 кг; Procare — от 1 до 2,5 кг; 0 (Before Newborn, NB XS) от 2 до 3 кг; 1 (Before Newborn, NB) от рождения до 5 кг; Mail от 3 до 6 кг; 2 (S) от 4 до 8 кг; Midi от 4 до 9 кг; 3 (M) от 6 до 11 кг; 4 (L) от 9 до 14 кг; 5 (XL) от 12 до 20 кг.
Материал. Он должен быть приятным на ощупь, мягким и пропускать воздух, чтобы не раздражать нежную кожу младенца.
Удобная спинка. Задняя часть подгузника должна быть высокой, в идеале на ней располагается эластичный кармашек по внутренней стороне, который защищает от протеканий.
Впитываемость. Очень важно, чтобы гель, который собирает влагу после опорожнения, не комковался и равномерно распределялся по всему подгузнику.
Цена. Дорого не всегда гарантия того, что это лучшие подгузники и подойдут малышу. Лучше оценить то, как кожа реагирует на подгузник. И большие упаковки покупать, когда уже уверены в выборе.