Педиатр Олина: важно вовремя менять размер подгузников. Памперсы — это буквально первая одежда новорождённого. И эта часть гардероба остаётся актуальной в течение нескольких лет. При этом ассортимент на рынке очень богат и выбрать подходящие бывает не так-то просто: важнее не марка, а правильно подобранный размер и качество. Педиатр, неонатолог клиники АБИА Ольга Олина поделилась главными советами при покупке подгузников.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Придерживаться необходимо 5 главных правил.

Размер. Если подгузник мал — ребёнок скован в движениях, а резинки давят и трут кожу. Если велик, то будет сползать и протечёт. Чтобы подобрать его по размеру, нужно ориентироваться на обозначения границ веса и роста на упаковке. Также важно вовремя менять размер:

если при смене подгузника видны отпечатки на теле малыша — значит, он уже очень плотно фиксируется на животе и ножках;

стал виден пупок, подгузник расположен очень низко;

фиксирующая лента не полностью склеивается с подлежащей частью, остаётся сбоку, а не по центру;

изделие протекает, пачкаются ползунки или пеленки.

Многие производители используют единую таблицу размеров: Micro — от 0,6 до 1,2 кг; Procare — от 1 до 2,5 кг; 0 (Before Newborn, NB XS) от 2 до 3 кг; 1 (Before Newborn, NB) от рождения до 5 кг; Mail от 3 до 6 кг; 2 (S) от 4 до 8 кг; Midi от 4 до 9 кг; 3 (M) от 6 до 11 кг; 4 (L) от 9 до 14 кг; 5 (XL) от 12 до 20 кг.

Материал. Он должен быть приятным на ощупь, мягким и пропускать воздух, чтобы не раздражать нежную кожу младенца.

Удобная спинка. Задняя часть подгузника должна быть высокой, в идеале на ней располагается эластичный кармашек по внутренней стороне, который защищает от протеканий.

Впитываемость. Очень важно, чтобы гель, который собирает влагу после опорожнения, не комковался и равномерно распределялся по всему подгузнику.