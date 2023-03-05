Психолог Таланов рассказал, о каких скрытых талантах ребёнка могу говорить его интересы. Каждый ребенок — личность с уникальным набором способностей. Но часто на вопрос, какие из них получат развитие, превратившись в настоящие таланты, а какие исчезнут совсем, так и не проявившись, зависит от самих родителей. Как вовремя заметить талант художника в рисующем на стенах непоседе и не тратить время на воспитание чемпиона из будущего гения робототехники, объяснил психолог Роман Таланов.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам эксперта, пик проявления таланта у чада обычно варьируется в возрасте 4–5 лет. Но это не строгие рамки, талант может дать о себе знать сильно позже.

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Психолог отметил, что несколько способностей можно всё же можно заметить у детей в раннем возрасте. Первая — натуралистический талант, когда малыш интересуется природой через наблюдение и изучение её законов (философия, биология и другие науки). Вторая — физический талант, когда ребёнок очень активен и искренне интересуется гимнастикой или определённым видом спорта.

Третья категория — это талант к языкознанию, когда ребёнок показывает неподдельный интерес к письму, книгам, чтению. Это говорит, что у вас в семье будущие филологи, писатели, переводчики, библиографы. Ещё одна категория — это те самые технари, которые проявляют логико-математический талант.

Огромный пласт составляет пятая категория — артистический талант. Дети любят читать стихи, обожают быть в центре внимания, перевоплощаться в разные образы во время игр.

И вот в чём загвоздка. Дело в том, что в дошкольном возрасте дети активны и легко преуспевают в нескольких видах деятельности. И это создаёт иллюзию, что перед вами будущий учёный, который решит одну из математических загадок человечества, а на деле это оказывается высококлассный хирург. Поэтому родителям нужно присмотреться к своему чаду и выявлять самый сильный интерес.

Но главная ошибка большинства родителей — это когда они пытаются навязать свои предпочтения. В итоге с возрастом сталкиваются с чередой разочарований, обвиняя своего ребёнка в лени. А ему попросту неинтересно — ну не его это.