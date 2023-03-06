Педиатр Морозова дала советы, как повысить иммунитет

Для повышения иммунитета нужно соблюдать ряд правил практически идентичных для детей и взрослых. Об этом рассказала старший врач-педиатр Екатерина Морозова.

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В первую очередь необходимо правильно питаться. Разнообразное питание, употребление в пищу большего количества овощей и фруктов расширяет спектр витаминов и микроэлементов, которые получает организм.

Необходимо включить в рацион продукты, содержащие пробиотики, в частности йогурты и кефир. Также к правильному питанию можно отнести и ежедневное употребление витамина D. Ученые установили, что его прием каждый день снижает долю заболеваемости сезонным гриппом более чем на 40 процентов.

Также важен полноценный сон и регулярные занятия спортом.

Необходимо избегать стрессовых ситуаций, они отрицательно сказываются на состоянии иммунитета, передает РИАМО.