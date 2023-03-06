Педиатр Морозова дала советы, как повысить иммунитет

Для повышения иммунитета нужно соблюдать ряд правил практически идентичных для детей и взрослых. Об этом рассказала старший врач-педиатр Екатерина Морозова.
В первую очередь необходимо правильно питаться. Разнообразное питание, употребление в пищу большего количества овощей и фруктов расширяет спектр витаминов и микроэлементов, которые получает организм.
Необходимо включить в рацион продукты, содержащие пробиотики, в частности йогурты и кефир. Также к правильному питанию можно отнести и ежедневное употребление витамина D. Ученые установили, что его прием каждый день снижает долю заболеваемости сезонным гриппом более чем на 40 процентов.
Также важен полноценный сон и регулярные занятия спортом.
Необходимо избегать стрессовых ситуаций, они отрицательно сказываются на состоянии иммунитета, передает РИАМО.
В свою очередь врач Сергей Агапкин посоветовал подниматься и спускаться по лестнице с улыбкой на лице. Также этот процесс можно сопровождать ободряющими хлопками в ладоши. По его словам, если мозг воспринимает нагрузку как игру и веселье, это подстегивает иммунитет, организм вырабатывает эндорфины, передает Nation news.