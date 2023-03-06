Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+5° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
31 минуту назад

Педиатр Морозова дала советы, как повысить иммунитет

Вечерняя Москваиещё 1

Для повышения иммунитета нужно соблюдать ряд правил практически идентичных для детей и взрослых. Об этом рассказала старший врач-педиатр Екатерина Морозова.

Педиатр Морозова дала советы, как повысить иммунитет
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В первую очередь необходимо правильно питаться. Разнообразное питание, употребление в пищу большего количества овощей и фруктов расширяет спектр витаминов и микроэлементов, которые получает организм.

Необходимо включить в рацион продукты, содержащие пробиотики, в частности йогурты и кефир. Также к правильному питанию можно отнести и ежедневное употребление витамина D. Ученые установили, что его прием каждый день снижает долю заболеваемости сезонным гриппом более чем на 40 процентов.

Также важен полноценный сон и регулярные занятия спортом.

Необходимо избегать стрессовых ситуаций, они отрицательно сказываются на состоянии иммунитета, передает РИАМО.

В свою очередь врач Сергей Агапкин посоветовал подниматься и спускаться по лестнице с улыбкой на лице. Также этот процесс можно сопровождать ободряющими хлопками в ладоши. По его словам, если мозг воспринимает нагрузку как игру и веселье, это подстегивает иммунитет, организм вырабатывает эндорфины, передает Nation news.

Дети,Сергей Агапкин,Екатерина Морозова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий