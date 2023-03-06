Названы три правила закаливания детей

Закаливание особенно актуально в детском возрасте, если закаливать ребенка с рождения, его иммунитет будет значительно выше. Об этом рассказала старший врач-педиатр Екатерина Морозова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

При этом необходимо придерживаться ряда правил. Первое — нужно соблюдать систематичность. Ожидаемый эффект от закаливания можно получить только при ежедневных процедурах.

Второе правило — плавное увеличение времени выполнения процедур и силы раздражающего действия. Организм должен постепенно приспособиться к необычным для него условиям.

Также необходимо учитывать настроение или пожелания ребенка. Если ребенок расстроен или недоволен, то лучше отложить закаливающие процедуры, передает РИАМО.

В свою очередь врач общей практики Сергей Алендеев добавил, что закаливание и прогулки свежем воздухе способствуют укреплению иммунитета, передает Царьград.