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54 минуты назад

Названы три правила закаливания детей

Вечерняя Москваиещё 1

Закаливание особенно актуально в детском возрасте, если закаливать ребенка с рождения, его иммунитет будет значительно выше. Об этом рассказала старший врач-педиатр Екатерина Морозова.

Названы три правила закаливания детей
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

При этом необходимо придерживаться ряда правил. Первое — нужно соблюдать систематичность. Ожидаемый эффект от закаливания можно получить только при ежедневных процедурах.

Второе правило — плавное увеличение времени выполнения процедур и силы раздражающего действия. Организм должен постепенно приспособиться к необычным для него условиям.

Также необходимо учитывать настроение или пожелания ребенка. Если ребенок расстроен или недоволен, то лучше отложить закаливающие процедуры, передает РИАМО.

В свою очередь врач общей практики Сергей Алендеев добавил, что закаливание и прогулки свежем воздухе способствуют укреплению иммунитета, передает Царьград.

Насколько контрастные обтирания полезны для организма и кому они противопоказаны, выясняла «Вечерняя Москва».

Дети,Екатерина Морозова,
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