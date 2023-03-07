Как правильно готовить ребенка к школе

С 1 апреля начнется запись в первый класс. Ваш ребенок уже начал заниматься английским, выучил таблицу умножения и прочитал весь букварь? Представьте себе, этого уже мало, особенно если вы придете в школу на развивающую программу типа Эльконина-Давыдова. В школе теперь нужна не зубрежка, а креатив. И будущих педагогов уже начинают учить тому, как развивать у детей "мягкие навыки" 4 К. Это критическое мышление, креативность, кооперация и коммуникации. Без них в ХХI веке никуда.

Фото: Российская Газета Российская Газета

А можно ли развивать креативность с детства? Это дар или результат упорной тренировки? Всегда ли дети способны выдвигать новые идеи, предлагать неожиданные решения? Как родители могут помочь творческому развитию ребенка?

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Кандидат психологических наук, заведующая лабораторией оценки профессиональных компетенций и развития взрослых Института урбанистики и глобального образования МГПУ Анастасия Белолуцкая рассказала "РГ", как развивать творческие способности у детей дошкольного возраста.

Как развивать творческие способности у дошкольников

1. Создаем ребенку каждый день такие условия, чтобы он учился делать выбор.

Собрались почитать вместе книгу? Предложите две или три на выбор. Малыш хочет с Вами поиграть? Сформулируйте вопрос так: "Ты хочешь говорить как мишка или как пони? Кем ты будешь?".

Кажется, что это мелочи, но именно с них начинается очень важное умение - выбирать осознанно. Дальше можно дать возможность выбора в более ответственных вещах: что подарить бабушке? Куда пойти гулять? Авторская позиция формируется, когда человек понимает, что от его решения что-то зависит. Да, ребенку понадобится на это время, может быть, пять или даже десять минут. Будьте терпеливы, для него, поверьте, это - трудная задача.

2. Даем ребенку возможность действовать по собственному замыслу.

Очень часто от детей требуется следование инструкции и готовому образу. Конструкторы Lego, раскрашивание и перерисовывание птичек по заданию воспитателя в детском саду формируют старательность и усидчивость. Но надо понимать, что здесь творческие способности ребенка не задействованы.

Если уж давать задания, то открытые. Такие, где нет правильного ответа, а нужна фантазия. Например, попросите ребенка нарисовать счастливый самолетик, грустное яблоко, веселый домик… Такие задания включают воображение. Здесь важно, что мы просим представить себе так называемые "ненаглядные" характеристики предмета.

Кстати, очень хорошо послушать вместе с детьми классическую музыку, а потом попросить нарисовать образы, которые возникли. Важно, чтобы у всех детей они были разные. Это говорит о том, что каждый воплотил свою задумку.

3. Не ругаем ребенка за ошибки.

На самом деле ошибки - ресурс для развития. Если вы начинаете ругать ребенка: разбил чашку, не закрасил квадратик, плохо заправил постель, нарисовал плюшевому мишке красный нос и так далее, ребенок чувствует себя виноватым, а чувство вины - разрушительная эмоция. Ребенок должен понимать, что ошибку можно исправить и знать, как это сделать. Иначе ребенок будет интуитивно стараться избавиться от этого чувства. В конечном счете он может потерять в себе уверенность и столкнувшись с трудностями или оказавшись в незнакомой ситуации, отступит.

4. Решаем вместе с ребенком парадоксальные задачки.

Например, такие: "В Африке жарко, а у верблюда такая большая шуба. Почему? Он что, мерзнет?" или "Если мы положим лед в пуховик, он растает или нет?". Дети способны найти ответы на эти вопросы, конечно, если им в этом будет помогать взрослый.

Как понять, креативный ли вы человек?