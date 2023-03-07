Как обезопасить детей в летний период

Недавно специалисты Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) провели исследование, которое показало, что у детей в возрасте от 5 до 19 лет уровень смертности летом выше, чем в среднем за год.

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Именно летние каникулы эксперты назвали одной из основных причин повышенного уровня детской смертности в России. 14 недель отдыха приводят к непоправимым последствиям - к увеличению самоубийств в мае, дорожно-транспортным происшествием в августе-сентябре и различным смертельным травмам в июне - сентябре.

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Из-за всех них в совокупности, согласно статистическим данным за пять лет, дети в возрасте 5-9 лет умирают чаще на 21%, чем в среднем за год, в возрасте 10-14 лет - на 32%, в возрасте 15-19 лет - на 19%. Только летом 2019 года мальчиков в возрасте 10-14 лет умерло на 31% больше, в возрасте 15-19 лет - на 52% больше, а девочек - на 26% (10-14 лет) и 48% (15-19 лет).

В нашей стране летние каникулы уж очень продолжительные, считают в РАНХиГС. Проанализировав школьные «отпуска» в 28 странах и сравнив их с данными по смертности детей, эксперты обнаружили, что там, где каникулы длиннее, пики детской смертности выше, а значит, нужно немедленно приступить к обсуждению целесообразности «столь длинного перерыва в занятиях». Достаточно будет и полутора месяцев отдыха. При этом отмечается, что не только длинные каникулы сами по себе виноваты в высоких показателях смертности среди детей, но и отсутствие организованных мероприятий, а также семейного и школьного надзора за ребятами.

Депутат Госдумы, председатель Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина не согласна с тем, что стоит урезать летние каникулы. По словам парламентария, люди, которые сделали для школьников именно такие долгие каникулы, были не дураки, и сделали они это, чтобы у школьников была возможность восстановить здоровье. «Другое дело, что оставлять на 14 недель школьников предоставленными самим себе действительно вредно. От безделья они и правда начнут калечиться сами и калечить друг друга», - отметила Останина.

Советские длинные каникулы задуманы были не просто так: пионерские лагеря отдыха, трудовые и спортивные лагеря, работа в колхозах, кружки по интересам… Лето рассматривалось как «трудовой семестр». В современной России следовать советским стандартам уже не очень получается: цены на отдых в детских лагерях кусаются, а с развитием технологий основной досуг детей, оставшихся без присмотра старших, как правило, сводится к похождениям в интернете.

Дискуссия о том, сокращать летние каникулы или нет, идет уже лет пятнадцать, но пока так ни к чему и не привела. Подвигнут ли к каким-то изменениям новые исследования РАНХиГС, покажут время и новые статистические данные. Пока же инициатива разделила спорщиков на два условных лагеря. Одни «за», потому что у ребенка будет больше свободного времени на отдых и он со свежими силами войдет в новый учебный год. Другие «против»: если начать менять отработанную десятилетиями систему, она может дать сбой.