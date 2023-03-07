Почему дети врут и как родителям реагировать на ложь

Любой человек умеет лгать и часто прибегает к вранью в своей жизни. Ложь может быть безобидной и использоваться для того, чтобы разрядить напряженную обстановку или смягчить неприятную новость. А самое интересное, что осознанно врать мы начинаем уже в возрасте трех–четырех лет.

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О том, почему врут дети и как с этим справляться родителям, рассказывает практикующий психолог Наталия Дербенева.

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То, как и почему ребенок врет иногда зависит от возраста. Например, малыши много фантазируют и могут с полной уверенностью рассказывать о том, как видели динозавра и завтракали в замке. Дети школьного возраста чаще лгут, чтобы скрыть свои поступки. Однако есть ряд причин, по которым дети могут врать вне зависимости от возраста.

4 причины детской лжи

Страх быть наказанным

Это самый частый мотив для детского обмана — боязнь быть наказанным родителем или значимым взрослым. И в этом нет ничего удивительного, если ребенок растет в строгости, а семья постоянно завышает ожидания. Очень простой пример — школьные оценки. Если ребенка постоянно ругать за оценку ниже «четверки», то случайно полученная «тройка» будет казаться ему серьезной ошибкой, которую он постарается скрыть с помощью лжи.

Установление личных границ

Чем взрослее становится ребенок, тем более важными для него становятся независимость, личное пространство и свобода выбора. Когда же родители чрезмерно его опекают и контролируют, у ребенка появляется все больше поводов для того, чтобы соврать или просто умолчать о чем-либо.

Привлечение внимания

Дети врут для того, чтобы их заметили, неважно, взрослые или сверстники. У такой лжи очень простой мотив: стать интереснее, показаться особенным. История, которая была придумана, наверняка будет более захватывающей. Поэтому ребенок может рассказать о выдуманном родственнике из дальней страны или о говорящих игрушках, все зависит от возраста.

В малых количествах такое хвастовство вовсе не страшно, ведь даже взрослым людям свойственно приукрашивать. Например, на собеседованиях. Однако, если ребенок постоянно рассказывает выдуманные истории, скорее всего, он недоволен собой. Глубоко погружаясь в свои фантазии, он рискует и вовсе замкнуться в себе.

Манипуляция

Дети могут врать и из более эгоистичных или меркантильных побуждений, особенно, если у родителей разные стратегии воспитания. Например, родители не разрешают сыну играть в компьютерные игры, если уроки не сделаны. Ребенок устает, сил на то, чтобы сделать уроки не остается, а вот поиграть хочется. Поэтому на вопрос родителей о домашней работе он отвечает: «Да, я все сделал». Такая форма лжи, наверное, самая неприятная для родителей, ведь она осознанная. К ней особенно часто прибегают дети в тех семьях, где у родителей разные стратегии воспитания, т.е. папа разрешает играть в компьютер, а мама — нет.

Как родителям реагировать на ложь

Каждая проблема ребенка, которую он скрывает за своей ложью, требует от родителя определенного подхода.

Вот главные правила, которых следует придерживаться родителям, если ребенок врет:

Говорите спокойно, без истерик и серьезных наказаний. Конфликт только усложнит коммуникацию и обострит сложившуюся ситуацию.

Сообщите, что знаете правду о том, что произошло. Так ребенок поймет, что увиливать уже не получится.

Не ругайте его за правду. Когда он сам признается, что, например, случайно скинул вашу любимую вазу, постарайтесь сохранить самообладание и принять то, что уже случилось.

Помогите разобраться в ситуации. Даже если ситуацию исправить уже нельзя, постарайтесь объяснить ребенку как он мог бы поступить. Это будет полезно для того, чтобы избежать повторения.