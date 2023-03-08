Известная телеведущая рассказала о стремительных родах

Ведущая новостей на американском канале CNN Кейси Хант рассказала, как родила второго ребенка дома, не успев собраться в больницу и даже вызвать медиков. Из-за стремительности процесса роды пришлось принять мужу телеведущей Мэтью Марио Ривера. Об этом сообщает 7NEWS Australia.

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Хант отметила, что роды начались рано утром 1 марта, когда она долго не могла уснуть. Почувствовав схватки, она успела разбудить мужа. «Все прошло между "Эй, вставай прямо сейчас, мы едем в больницу! Позвони кому-нибудь из друзей и попроси присмотреть за нашим старшим сыном" и "Пожалуйста, иди сюда, ребенок будет здесь прямо сейчас"», — рассказала ведущая.

По словам Хант, роды длились всего 13 минут, поэтому ни она, ни ее супруг не успели вызвать медиков. В итоге дочь телеведущей появилась на свет на полу ванной. Позднее врачи, прибывшие на вызов, подтвердили, что с матерью и ребенком все в порядке.

«Мы получили много комментариев от людей, которые говорили: "Боже мой, это худший кошмар моего мужа, как у вас это получилось?" Мэтью делал то, что было нужно, и вместе мы справились», — заключила Хант.