Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+3° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
1 час назад

Известная телеведущая рассказала о стремительных родах второго ребенка

Lenta.ru

Ведущая новостей на американском канале CNN Кейси Хант рассказала, как родила второго ребенка дома, не успев собраться в больницу и даже вызвать медиков. Из-за стремительности процесса роды пришлось принять мужу телеведущей Мэтью Марио Ривера. Об этом сообщает 7NEWS Australia.

Известная телеведущая рассказала о стремительных родах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Хант отметила, что роды начались рано утром 1 марта, когда она долго не могла уснуть. Почувствовав схватки, она успела разбудить мужа. «Все прошло между "Эй, вставай прямо сейчас, мы едем в больницу! Позвони кому-нибудь из друзей и попроси присмотреть за нашим старшим сыном" и "Пожалуйста, иди сюда, ребенок будет здесь прямо сейчас"», — рассказала ведущая.

По словам Хант, роды длились всего 13 минут, поэтому ни она, ни ее супруг не успели вызвать медиков. В итоге дочь телеведущей появилась на свет на полу ванной. Позднее врачи, прибывшие на вызов, подтвердили, что с матерью и ребенком все в порядке.

«Мы получили много комментариев от людей, которые говорили: "Боже мой, это худший кошмар моего мужа, как у вас это получилось?" Мэтью делал то, что было нужно, и вместе мы справились», — заключила Хант.

Ранее ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова рассказала о проблемах со здоровьем, которые начались у нее после рождения второго ребенка. Она призналась, что спустя месяц после родов страдает от отеков и боли в ребрах.

Дети,Ольга Орлова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий