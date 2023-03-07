Как экологично решить конфликт на детской площадке

Не всегда прогулка проходит позитивно.

Отправляясь с ребенком на детскую площадку, никогда не знаешь, чем закончится эта прогулка. Вспыльчивые родители и дети могут создать немало проблем, конфликта часто не избежать. Мы собрали самые популярные ситуации, которые происходят на детской площадке, и посоветовались с психологом, чтобы помочь вам выйти из конфликта максимально экологично.

Видео дня

Взрослые делают замечание вашему ребенку

Многие взрослые не отличаются тактичностью, особенно часто такие люди встречаются на детских площадках и в родительских школьных чатах. Но мы сегодня говорим о ситуациях, когда вы вышли на прогулку и «доброжелательные» родители других детей начинают отчитывать вашего ребенка на глазах у всей площадки. Сказать, что ребенку подобное поведение со стороны взрослых приносит настоящий стресс, — ничего не сказать.

Нередко родители устраивают перепалку, которая нередко заканчивается ором и распугиванием детей и остальных родителей. В итоге у всех испорчено настроение.

Постарайтесь отвести взрослого в сторону и решить проблему с глазу на глаз, без привлечения посторонних и тем более без вовлечения в конфликт ребенка.

Ваш ребенок берет чужие игрушки

Еще одна конфликтная ситуация, с которой сталкивается, наверное, каждый родитель — ребенок забирает чужие игрушки. Как мы уже говорили, не все родители отличаются тактичностью, а значит, есть большая вероятность, что выяснения отношений не избежать. Идеально, если вы в курсе, что ваш ребенок имеет такую привычку, и вы объясните ему, почему так делать нельзя и как правильно просить игрушки у других детей. И все же, если конфликта не избежать, извинитесь перед ребенком или его родителем и верните игрушку владельцу. При благополучном исходе, другой ребенок сам предложит вашему поиграть вместе, но уже по всем правилам.

Ваш ребенок бьет другого ребенка