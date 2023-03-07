Как экологично решить конфликт на детской площадке

Не всегда прогулка проходит позитивно.
Отправляясь с ребенком на детскую площадку, никогда не знаешь, чем закончится эта прогулка. Вспыльчивые родители и дети могут создать немало проблем, конфликта часто не избежать. Мы собрали самые популярные ситуации, которые происходят на детской площадке, и посоветовались с психологом, чтобы помочь вам выйти из конфликта максимально экологично.
Многие взрослые не отличаются тактичностью, особенно часто такие люди встречаются на детских площадках и в родительских школьных чатах. Но мы сегодня говорим о ситуациях, когда вы вышли на прогулку и «доброжелательные» родители других детей начинают отчитывать вашего ребенка на глазах у всей площадки. Сказать, что ребенку подобное поведение со стороны взрослых приносит настоящий стресс, — ничего не сказать.
Нередко родители устраивают перепалку, которая нередко заканчивается ором и распугиванием детей и остальных родителей. В итоге у всех испорчено настроение.
Постарайтесь отвести взрослого в сторону и решить проблему с глазу на глаз, без привлечения посторонних и тем более без вовлечения в конфликт ребенка.
Еще одна конфликтная ситуация, с которой сталкивается, наверное, каждый родитель — ребенок забирает чужие игрушки. Как мы уже говорили, не все родители отличаются тактичностью, а значит, есть большая вероятность, что выяснения отношений не избежать. Идеально, если вы в курсе, что ваш ребенок имеет такую привычку, и вы объясните ему, почему так делать нельзя и как правильно просить игрушки у других детей. И все же, если конфликта не избежать, извинитесь перед ребенком или его родителем и верните игрушку владельцу. При благополучном исходе, другой ребенок сам предложит вашему поиграть вместе, но уже по всем правилам.
Эта ситуация уже посерьезнее — в детский конфликт может вмешаться другой взрослый и тогда ваш ребенок может пострадать, ведь вы не знаете, насколько человек умеет держать себя в руках. К сожалению, такие ситуации происходят все чаще. Как и в случае с отъемом чужих игрушек, если ребенок не может контролировать агрессию, вам необходимо проработать с ним этот момент, так как подобное поведение рано или поздно приведет к печальным последствиям, ведь всегда найдется кто-то больше и сильнее. Худшее, что вы можете сделать на площадке — «подогревать» конфликт своей агрессией. Если вы видите, что дети начинают жестоко драться, вмешайтесь, если нужно — уведите ребенка, но ни в коем случае не нагнетайте.