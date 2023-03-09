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1 час назад

Как ребенку избавиться от страха перед стоматологом

Газета.Ruиещё 1

Хирург-стоматолог Детской клиники МЕДСИ в Благовещенском переулке Александр Черных рассказал в беседе с Life, как избавить ребенка от страха перед визитом к зубному врачу. По его словам, важно изначально установить доверительный контакт юного пациента со специалистом.

Как ребенку избавиться от страха перед стоматологом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Обычно достаточно установить контакт с врачом. Врач должен стать для ребенка знакомым человеком, которому можно доверять. И тогда ребенок перестает бояться и дает врачу сделать во рту все, что нужно. У взрослых, между прочим, та же история. До тех пор, пока стоматолог остается фигурой безликой, — есть страх», — объяснил Черных.

Также он посоветовал родителям не говорить детям о том, что врач «только посмотрит» или «будет не больно» По словам стоматолога, эти фразы лишь настораживают ребенка и могут вызвать дополнительное беспокойство. Кроме того, Черных отметил, что лучше с ранних лет ходить к одному и тому же дантисту, таким образом у врача будет возможность постепенно наладить с маленьким пациентом доверительные отношения.

Ранее врач-стоматолог, основатель клиники «Smilestudio» Луиза Автандилян, рассказала «Газете.Ru» о причинах желтизны зубов.

Дети,Александр Черных,
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