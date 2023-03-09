Психолог призвала посмотреть мультфильм «Простоквашино»

Необычные имена героев мультфильма «Трое из Простоквашино» детский психолог Елена Скорина в разговоре с «ФедералПресс» объяснила связью с характерами и гендерными различиями. Она посоветовала родителям смотреть мультфильм вместе с детьми, так как считает, что это поможет объяснить ребенку многие вещи и поспособствует формированию критического мышления.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Во-первых, обозначается два важных для развития ребенка момента. С одной стороны, на этом мультике мы можем объяснить ребенку степень родства между родственниками», – отметила психолог.

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Второй момент, который можно объяснить на этом мультике – это гендерная идентичность. Психолог считает, что сценаристы используют слово «мальчик» и «девочка» при названии имен, чтобы обозначить гендерные различия.

«Это момент, когда мы можем обсудить это с ребенком», – считает Скорина.

В дальнейшем к обсуждению этой темы с детьми уже можно не возвращаться, добавила эксперт. Если ребенок подходит и спрашивает об этом, или просит добавлять к его имени «мальчик» или «девочка», то нужно обсудить с ним, почему он хочет, чтобы его называли именно так.

Третий момент совместного просмотра мультфильма тоже погружает в вопросы идентичности, добавила Елена Скорина. Если посмотреть книгу Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот», то там описывается, что дядя Федор – это мальчик шести лет, которого так зовут потому что он очень серьезный и самостоятельный.

«Здесь отсылка идет к качествам человека. И, скорее всего, сценаристы тоже это поддерживают, называя малышку Вера Павловна (младшая сестра дяди Федора. – прим. ред.)», – подчеркнула психолог.

Если ребенок спросит, почему к малышу обращаются по имени и отчеству, можно сразу объяснить ему, для чего существует такое обращение: это знак уважения или внимательности. Это отличное время, чтобы проговорить моменты, указывающие на социальные нормы и правила поведения.