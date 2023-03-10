Как уберечь детские зубы от кариеса

Многие дети боятся зубных врачей. Как избежать этого и что делать, чтобы ваш ребенок имел здоровые зубы и правильный прикус, рассказали в интервью MIR24.TV стоматологи.
По словам детского врача-стоматолога, специалиста клиники «Queen Nella Kids» Дмитрия Киселева, первый визит к детскому стоматологу нужен с появлением первого зуба. «Вы удивитесь, но этот визит нужен не для осмотра, а для подробного разговора с родителями о профилактике: о том, как правильно чистить зубы, как выстроить питание с максимальной пользой и минимальным риском кариеса. Такая беседа поможет сохранить зубы ребенка здоровыми, даст родителям информацию о причинах кариеса и позволит предотвратить развитие не только кариеса, но и проблем с прикусом», – говорит врач. А для ребенка этот визит нужен, чтобы создать позитивную мотивацию. «Лучшая профилактика появления страха – найти хорошего детского специалиста, – говорит врач. – Готовить ребенка историями из своего детства не нужно, поверьте, грамотный специалист знает об адаптации детей к лечению гораздо больше родителей. Просто сообщите ребенку о том, что пойдете в интересное место за подарками, все остальное стоматолог сделает за вас».
По словам Дмитрия Киселева, другой хороший вариант – игрушечный набор доктора: можно дома познакомить малыша с инструментами – зеркалом, пинцетом – и даже в игровой форме провести осмотр полости рта. Единственный совет – не стоит настаивать на этом, если ребенок показывает явное нежелание вступать в такую игру.
«В два года у ребенка должно быть уже 20 зубов. В это время обязательно нужно показывать ребенка стоматологу, чтобы определить правильно ли зубы расположены, – говорит руководитель авторской стоматологии «Насыров клиник», врач-стоматолог Мурат Насыров. – Также в это время уже нужно проводить стоматологические действия, конкретно – запечатывать фиссуры (это естественные углубления на зубах между жевательными буграми) композитными материалами, так как в фиссурах скапливаются остатки пищи, а у детей они, как правило, чистятся плохо, и начинается кариес. С запечатанными фиссурами зубы чистятся проще и вероятность кариеса снижается. Запечатывание абсолютно безболезненно, значит у ребенка не будет психологических травм, связанных с посещением стоматолога».
По словам специалиста, вырывать молочные зубы крайне нежелательно, так как это скажется на росте постоянных зубов и их расположении.
«Вырывать – плохое слово, постарайтесь забыть его и уж точно не произносить вслух при детях, – говорит Дмитрий Киселев. – На самом деле причин для удаления молочных зубов в современных реалиях не так уж много: если существует угроза для зачатка постоянного зуба (который находится рядом с корнями молочного) или если причинный зуб вызывает значительный дискомфорт (мешает жевать, ребенок часто жалуется на боль). В остальных случаях молочные зубы можно либо сохранить, вылечив каналы, как в постоянных, либо подвижный молочный зуб выпадет сам, если пришло время его смены.
Иногда раннее удаление молочных зубов ведет к серьезным негативным последствиям. Все молочные зубы меняются в разное время и некоторые выпадают только к 10-11 годам. Если такой зуб удалить в четыре года, соседние зубы могут сдвинуться в это место, а новый зуб прорежется не раньше, чем через шесть лет. Кроме того, корни молочных зубов могут достигать в длину двух сантиметров, еще и изгибаясь при этом – удаление такого зуба весьма травматично для ребенка.
«К сожалению, неправильный прикус – очень распространенная проблема, по статистике, только 10-20% населения имеют правильное соотношение зубов и челюстей», – говорит Дмитрий Киселев. Вот несколько признаков, что ребенка нужно показать ортодонту.
В спокойном состоянии рот должен быть закрыт, дыхание осуществляется через нос. Если вы постоянно замечаете, что ребенок в покое дышит ртом, лучше обратиться не только к оториноларингологу (поскольку это частый симптом аденоидов), но и к ортодонту. В норме зубы верхней челюсти должны слегка перекрывать зубы нижней (верхняя зубная дуга чуть шире нижней) – если вы заметили обратную ситуацию, самое время обратиться к специалисту. Верхние передние зубы (резцы) не должны сильно выступать вперед – если у вашего ребенка иначе, то тоже необходимы осмотр и консультация ортодонта. К тому же, дети с таким прикусом больше других подвержены травмам передних зубов.
По словам Мурата Насырова, самый оптимальный способ исправления проблем с прикусом на ранней стадии – это использование специальных активаторов, напоминающих боксерскую капу. Ребенок должен либо в них спать, либо делать в них упражнения днем – надкусывать определенное время с разной силой. Они придают челюсти форму, благодаря которой зубы вырастают правильно, симметрично, челюсти будут крепкими и прикус также будет хорошим. Этот метод более щадящий, нежели брекеты, и менее дорогостоящий как для кармана, так и для психики. Ребенок в активаторе не скрежещет зубами, спит хорошо, так как язык лежит ровно и малыш дышит носом. Разработка это международная, относительно новая, за которой будущее, говорит врач.
«Сакральный вопрос, который тревожит умы чуть ли не всех родителей, – говорит Дмитрий Киселев. – Почему у знакомых ребенок не чистит зубы, ест сладкое килограммами, но у него ни одной пломбы, а у нас есть все самые современные пасты и щетки, мы отказались от сладкого, но дырки появляются каждые полгода?».
По словам врача, на самом деле детей, подходящих под первое описание, крайне мало – около 5%. И они, к сожалению, лишь исключение, подтверждающее правило: сахар и плохая гигиена полости рта быстро приводят к появлению кариеса.
Несмотря на то, что прочность зубов закладывается еще в утробе матери, влияние наследственности на интенсивность кариеса не так велико, как роль правильного питания в первые годы жизни и качество ухода за зубами. Часто на приеме у стоматолога выясняется, что ребенок четырех лет чистит зубы самостоятельно, а родители начали чистить их не с первого зуба, а в лучшем случае с двух лет, когда ребенок «давал почистить».
«Дело в том, что чистить зубы не так-то просто, особенно если тебе еще нет пяти лет, и ты не умеешь завязывать шнурки, – говорит Дмитрий Киселев. – Кроме того, не всякая чистка зубов эффективна: если просто погладить зубы щеткой и намазать пастой, а потом прополоскать – можно было и не чистить, пользы не будет никакой. До сих пор не существует никаких паст, которые бы химически очищали зубы от налета, ровно как нет щеток, способных очистить зубы без приложения определенной силы. И точно так же не существует волшебных паст, которые насыщают эмаль минералами, преодолевая слой налета. К счастью, на сегодняшний день появилось великое множество индикаторов, которые позволяют увидеть налет даже невооруженным глазом: специальный пищевой краситель превращает незаметный белый налет в ярко-розовые пятна».
Еще один момент, про который важно помнить: зубная нить относится к основным средствам гигиены наряду с зубной щеткой и зубной пастой, отмечает специалист. «Никакие ирригаторы и самые дорогие зубные щетки не способны очистить от налета межзубные промежутки. С этим может справиться только зубная нить (флосс) или ершик, причем пользоваться ими нужно каждый день, а не раз в неделю. Потому что кариес на контактных поверхностях – самый распространенный, его сложнее всего заметить: когда появляется видимая полость, кариозный процесс в большинстве случаев уже находится рядом с нервом (пульпой)», – объясняет врач.
Что же делать тем, у кого уже несколько зубов восстановлены пломбами, но появления новых полостей совсем не хочется? Вот советы от Дмитрия Киселева.
Первое – тщательная гигиена полости рта. Вы удивитесь, но правильно чистить зубы не умеют даже некоторые взрослые, поэтому сходить на профессиональную гигиену и попросить научить правильно чистить зубы – совсем не стыдно. Второе – средства гигиены должны быть подобраны индивидуально: в случаях высокой интенсивности кариеса может потребоваться паста с более высоким содержанием фторидов. Третье – питание! Необходимо ограничить не только количество сладких, но и в принципе всех продуктов, содержащих добавленный сахар, а также обладающих высокой кислотностью (свежевыжатые соки, сладкие газированные напитки, свежие фрукты в больших количествах, консервированные овощи и кислые соусы). Также следует избегать частого употребления в пищу тех продуктов, которые могут надолго прилипать к зубам или вызывать сухость во рту. Четвертое – регулярно посещать стоматолога. Помните, методы современной профилактики абсолютно безвредны для эмали молочных зубов, поэтому профессиональную гигиену можно проводить хоть каждый месяц. Но от нее не будет совершенно никакого толку, если не чистить зубы дома.