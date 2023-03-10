Как уберечь детские зубы от кариеса

Многие дети боятся зубных врачей. Как избежать этого и что делать, чтобы ваш ребенок имел здоровые зубы и правильный прикус, рассказали в интервью MIR24.TV стоматологи.

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Первый визит к врачу и игрушечный набор стоматолога

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По словам детского врача-стоматолога, специалиста клиники «Queen Nella Kids» Дмитрия Киселева, первый визит к детскому стоматологу нужен с появлением первого зуба. «Вы удивитесь, но этот визит нужен не для осмотра, а для подробного разговора с родителями о профилактике: о том, как правильно чистить зубы, как выстроить питание с максимальной пользой и минимальным риском кариеса. Такая беседа поможет сохранить зубы ребенка здоровыми, даст родителям информацию о причинах кариеса и позволит предотвратить развитие не только кариеса, но и проблем с прикусом», – говорит врач. А для ребенка этот визит нужен, чтобы создать позитивную мотивацию. «Лучшая профилактика появления страха – найти хорошего детского специалиста, – говорит врач. – Готовить ребенка историями из своего детства не нужно, поверьте, грамотный специалист знает об адаптации детей к лечению гораздо больше родителей. Просто сообщите ребенку о том, что пойдете в интересное место за подарками, все остальное стоматолог сделает за вас».

По словам Дмитрия Киселева, другой хороший вариант – игрушечный набор доктора: можно дома познакомить малыша с инструментами – зеркалом, пинцетом – и даже в игровой форме провести осмотр полости рта. Единственный совет – не стоит настаивать на этом, если ребенок показывает явное нежелание вступать в такую игру.

«В два года у ребенка должно быть уже 20 зубов. В это время обязательно нужно показывать ребенка стоматологу, чтобы определить правильно ли зубы расположены, – говорит руководитель авторской стоматологии «Насыров клиник», врач-стоматолог Мурат Насыров. – Также в это время уже нужно проводить стоматологические действия, конкретно – запечатывать фиссуры (это естественные углубления на зубах между жевательными буграми) композитными материалами, так как в фиссурах скапливаются остатки пищи, а у детей они, как правило, чистятся плохо, и начинается кариес. С запечатанными фиссурами зубы чистятся проще и вероятность кариеса снижается. Запечатывание абсолютно безболезненно, значит у ребенка не будет психологических травм, связанных с посещением стоматолога».

Удаление молочных зубов: когда необходимо и можно ли без этого?

По словам специалиста, вырывать молочные зубы крайне нежелательно, так как это скажется на росте постоянных зубов и их расположении.

«Вырывать – плохое слово, постарайтесь забыть его и уж точно не произносить вслух при детях, – говорит Дмитрий Киселев. – На самом деле причин для удаления молочных зубов в современных реалиях не так уж много: если существует угроза для зачатка постоянного зуба (который находится рядом с корнями молочного) или если причинный зуб вызывает значительный дискомфорт (мешает жевать, ребенок часто жалуется на боль). В остальных случаях молочные зубы можно либо сохранить, вылечив каналы, как в постоянных, либо подвижный молочный зуб выпадет сам, если пришло время его смены.

Иногда раннее удаление молочных зубов ведет к серьезным негативным последствиям. Все молочные зубы меняются в разное время и некоторые выпадают только к 10-11 годам. Если такой зуб удалить в четыре года, соседние зубы могут сдвинуться в это место, а новый зуб прорежется не раньше, чем через шесть лет. Кроме того, корни молочных зубов могут достигать в длину двух сантиметров, еще и изгибаясь при этом – удаление такого зуба весьма травматично для ребенка.

Как понять, что начал формироваться неправильный прикус?

«К сожалению, неправильный прикус – очень распространенная проблема, по статистике, только 10-20% населения имеют правильное соотношение зубов и челюстей», – говорит Дмитрий Киселев. Вот несколько признаков, что ребенка нужно показать ортодонту.

В спокойном состоянии рот должен быть закрыт, дыхание осуществляется через нос. Если вы постоянно замечаете, что ребенок в покое дышит ртом, лучше обратиться не только к оториноларингологу (поскольку это частый симптом аденоидов), но и к ортодонту. В норме зубы верхней челюсти должны слегка перекрывать зубы нижней (верхняя зубная дуга чуть шире нижней) – если вы заметили обратную ситуацию, самое время обратиться к специалисту. Верхние передние зубы (резцы) не должны сильно выступать вперед – если у вашего ребенка иначе, то тоже необходимы осмотр и консультация ортодонта. К тому же, дети с таким прикусом больше других подвержены травмам передних зубов.

По словам Мурата Насырова, самый оптимальный способ исправления проблем с прикусом на ранней стадии – это использование специальных активаторов, напоминающих боксерскую капу. Ребенок должен либо в них спать, либо делать в них упражнения днем – надкусывать определенное время с разной силой. Они придают челюсти форму, благодаря которой зубы вырастают правильно, симметрично, челюсти будут крепкими и прикус также будет хорошим. Этот метод более щадящий, нежели брекеты, и менее дорогостоящий как для кармана, так и для психики. Ребенок в активаторе не скрежещет зубами, спит хорошо, так как язык лежит ровно и малыш дышит носом. Разработка это международная, относительно новая, за которой будущее, говорит врач.

Почему у одних детей зубы здоровые, а у других нет?

«Сакральный вопрос, который тревожит умы чуть ли не всех родителей, – говорит Дмитрий Киселев. – Почему у знакомых ребенок не чистит зубы, ест сладкое килограммами, но у него ни одной пломбы, а у нас есть все самые современные пасты и щетки, мы отказались от сладкого, но дырки появляются каждые полгода?».

По словам врача, на самом деле детей, подходящих под первое описание, крайне мало – около 5%. И они, к сожалению, лишь исключение, подтверждающее правило: сахар и плохая гигиена полости рта быстро приводят к появлению кариеса.

Несмотря на то, что прочность зубов закладывается еще в утробе матери, влияние наследственности на интенсивность кариеса не так велико, как роль правильного питания в первые годы жизни и качество ухода за зубами. Часто на приеме у стоматолога выясняется, что ребенок четырех лет чистит зубы самостоятельно, а родители начали чистить их не с первого зуба, а в лучшем случае с двух лет, когда ребенок «давал почистить».

«Дело в том, что чистить зубы не так-то просто, особенно если тебе еще нет пяти лет, и ты не умеешь завязывать шнурки, – говорит Дмитрий Киселев. – Кроме того, не всякая чистка зубов эффективна: если просто погладить зубы щеткой и намазать пастой, а потом прополоскать – можно было и не чистить, пользы не будет никакой. До сих пор не существует никаких паст, которые бы химически очищали зубы от налета, ровно как нет щеток, способных очистить зубы без приложения определенной силы. И точно так же не существует волшебных паст, которые насыщают эмаль минералами, преодолевая слой налета. К счастью, на сегодняшний день появилось великое множество индикаторов, которые позволяют увидеть налет даже невооруженным глазом: специальный пищевой краситель превращает незаметный белый налет в ярко-розовые пятна».

Еще один момент, про который важно помнить: зубная нить относится к основным средствам гигиены наряду с зубной щеткой и зубной пастой, отмечает специалист. «Никакие ирригаторы и самые дорогие зубные щетки не способны очистить от налета межзубные промежутки. С этим может справиться только зубная нить (флосс) или ершик, причем пользоваться ими нужно каждый день, а не раз в неделю. Потому что кариес на контактных поверхностях – самый распространенный, его сложнее всего заметить: когда появляется видимая полость, кариозный процесс в большинстве случаев уже находится рядом с нервом (пульпой)», – объясняет врач.

Что же делать тем, у кого уже несколько зубов восстановлены пломбами, но появления новых полостей совсем не хочется? Вот советы от Дмитрия Киселева.