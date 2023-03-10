Как заподозрить, что у ребенка снижен иммунитет

С 6 по 12 марта проходит Неделя здоровья матери и ребёнка. Врачи в очередной раз привлекают внимание к тому, что сохранение детского здоровья – приоритетная задача, и рассказывают о самых насущных проблемах этого периода жизни. Один из самых часто встречаемых «запросов» от родителей касается укрепления иммунитета ребёнка.

Фото: Сибмеда Сибмеда

О том, от чего зависит иммунитет ребёнка, по каким симптомам можно заподозрить снижение иммунитета и что следует предпринять в этом случае, рассказала Дарья Дёмина, главный аллерголог-иммунолог Новосибирской области.

Видео дня

Дарья Владимировна напомнила, что первое время после рождения у ребёнка работают антитела мамы – материнский иммунитет, и первая линия обороны при борьбе с инфекцией – это врождённый иммунитет. Потом появляется приобретённый иммунный ответ, который обусловлен работой Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов. Такие факторы как здоровье мамы во время беременности, течение беременности, генетические факторы играют роль в формировании детского иммунитета.

«Для того, чтобы обеспечить ребёнку надёжную иммунную защиту, к беременности следует подходить очень осознанно: убедиться, что все хронические заболевания, если они есть, находятся в ремиссии, чтобы не возникало никаких неотложных ситуаций, а также вести здоровый образ жизни – правильно питаться, гулять на свежем воздухе, не увлекаться без надобности лекарствами», – советует врач.

Не случайно у будущих мам обязательно проверяют иммунитет к нескольким инфекциям – так называемым TORCH-инфекциям. Следует заранее знать о наличии иммунного ответа к таким заболеваниям, которые могут оказать тератогенное действие на плод – краснухе, например. И, в случае отсутствия иммунитета, своевременно принять меры.

После рождения малыша, в раннем детском возрасте родители должны с вниманием относиться к состоянию его здоровья. Есть несколько факторов, по которым можно заподозрить, что с иммунитетом у ребёнка что-то не так. По словам Дарьи Владимировны, тревожным сигналом могут выступать частые тяжёлые инфекционные заболевания, требующие антибактериальной терапии – два или более эпизодов тяжёлых инфекций в год. Например, более двух отитов в год, пневмония, рецидивирующая молочница в полости рта, грибковые поражения кожи. Насторожить должно, если ребёнок плохо набирает вес, у него наблюдается повторяющаяся диарея.

В случае таких «звоночков» необходимо обратиться к аллергологу-иммунологу. Только после консультации и проведения обследований, врач решит – нужны ли ребёнку лекарственные препараты для укрепления иммунитета. Покупать самостоятельно лекарственные средства с надписью «для иммунитета» ни в коем случае нельзя.