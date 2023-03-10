Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+5° в 
USD 75.90EUR 80.14
Войти в почту
3 часа назад

Как заподозрить, что у ребенка снижен иммунитет

Сибмеда

С 6 по 12 марта проходит Неделя здоровья матери и ребёнка. Врачи в очередной раз привлекают внимание к тому, что сохранение детского здоровья – приоритетная задача, и рассказывают о самых насущных проблемах этого периода жизни. Один из самых часто встречаемых «запросов» от родителей касается укрепления иммунитета ребёнка.

Как заподозрить, что у ребенка снижен иммунитет
Фото: СибмедаСибмеда

О том, от чего зависит иммунитет ребёнка, по каким симптомам можно заподозрить снижение иммунитета и что следует предпринять в этом случае, рассказала Дарья Дёмина, главный аллерголог-иммунолог Новосибирской области.

Видео дня

Дарья Владимировна напомнила, что первое время после рождения у ребёнка работают антитела мамы – материнский иммунитет, и первая линия обороны при борьбе с инфекцией – это врождённый иммунитет. Потом появляется приобретённый иммунный ответ, который обусловлен работой Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов. Такие факторы как здоровье мамы во время беременности, течение беременности, генетические факторы играют роль в формировании детского иммунитета.

«Для того, чтобы обеспечить ребёнку надёжную иммунную защиту, к беременности следует подходить очень осознанно: убедиться, что все хронические заболевания, если они есть, находятся в ремиссии, чтобы не возникало никаких неотложных ситуаций, а также вести здоровый образ жизни – правильно питаться, гулять на свежем воздухе, не увлекаться без надобности лекарствами», – советует врач.

Не случайно у будущих мам обязательно проверяют иммунитет к нескольким инфекциям – так называемым TORCH-инфекциям. Следует заранее знать о наличии иммунного ответа к таким заболеваниям, которые могут оказать тератогенное действие на плод – краснухе, например. И, в случае отсутствия иммунитета, своевременно принять меры.

После рождения малыша, в раннем детском возрасте родители должны с вниманием относиться к состоянию его здоровья. Есть несколько факторов, по которым можно заподозрить, что с иммунитетом у ребёнка что-то не так. По словам Дарьи Владимировны, тревожным сигналом могут выступать частые тяжёлые инфекционные заболевания, требующие антибактериальной терапии – два или более эпизодов тяжёлых инфекций в год. Например, более двух отитов в год, пневмония, рецидивирующая молочница в полости рта, грибковые поражения кожи. Насторожить должно, если ребёнок плохо набирает вес, у него наблюдается повторяющаяся диарея.

В случае таких «звоночков» необходимо обратиться к аллергологу-иммунологу. Только после консультации и проведения обследований, врач решит – нужны ли ребёнку лекарственные препараты для укрепления иммунитета. Покупать самостоятельно лекарственные средства с надписью «для иммунитета» ни в коем случае нельзя.

«Даже витамины и растительные препараты должен назначать врач. Ведь есть ещё такая патология иммунной системы как аллергия – и не все травы, и не все витамины можно при аллергических заболеваниях. Назначения может сделать только врач», – акцентирует внимание главный специалист области, добавляя, что к аллергологу-иммунологу может направить педиатр, либо можно обратиться к такому узкому специалисту в рамках частного визита.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий