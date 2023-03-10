Как выстроить отношения ребенка с глобальной сетью

Нужно ли ограничивать время пребывания детей в сетевом пространстве?

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В век интернета многие родители не в восторге от «залипания» своих чад в гаджетах и, понятное дело, волнуются, контролируют и запрещают. Нужно ли ограничивать время пребывания детей в сети? Как составит расписание и когда правда пора бить тревогу? Об этом изданию «Страсти» рассказала клинический психолог Анастасия Краминова.

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Сетевое поколение

Врачи разных специальностей трубят тревогу родителям о том, как ужасен интернет для их ребенка. Причины бывают разные: это вредит глазам, мозгу, мышлению и вообще может превратить в невменяемого. Однако в мире уже много лет проводят исследования, и нет никаких весомых доказательств, что интернет каким-либо образом мешает людям. Например, чтобы сориентироваться на местности, мы включаем навигатор на телефоне. Да, эта функция, помогающая найти маршрут самим, уходит в прошлое. Но ее сменяют другие полезные навыки: быстрая обработка большого объема информации, умение выделить самое важное из этого потока, запоминание информации при помощи зрительных анализаторов.

«Не нужно делать акцент только на отрицательных моментах. Это мир высоких технологий и дети в нем родились. Это никак не может препятствовать их развитию. Для них это абсолютно естественно и нормально, как было когда-то для тех, кто впервые увидел автомобиль или самолет», – пояснила Анастасия Краминова.

Так ли он опасен?

Интернет может быть злом, если на его покорение уходит слишком много времени. Современных детей сеть заманивает тем, что стимулы там более яркие и легко достижимые — это им, естественно, интересно. При этом осознанный родитель навряд ли сможет оставить 2-летнего ребенка на 2 часа перед телевизором, так как знает, что у малыша случится перегрузка нервной системы. Лучшее решение здесь — примерно до 10 лет приложить усилия, чтобы воспитать в ребенке сознательное отношение к потреблению информации и любого контента посредством гаджетов.

А что насчет соцсетей?

Анастасия Краминова считает, что общение в соцсетях влияет на детей в той же степени, что и живое общение. Подростки в целом довольно жестоки, так как растут в разных культурных слоях и могут так или иначе друг друга травмировать. Отличие соцсетей в том, что тяжело определить, обманывают тебя или нет. И те, кому это выгодно, активно этим пользуются. В итоге может дойти до психологических травм.

Что делать?

Стараться прививать ребенку культуру общения. Объясните чаду главное правило: общаться в соцсетях только с теми, кого подросток знает лично и знакомиться только в общих с приятелями компаниях. Также будет полезно объяснить ребенку, что никто и ни к чему не может его склонять. Правила те же, что и в офлайн среде.