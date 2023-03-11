Есть ли будущее в России? Демограф о рождаемости в стране

Сегодня поговорим о демографии — достаточно ли людей живет в современной России и от чего они умирают, сколько детей рождается и много ли взрослых уезжают из страны.
Безусловно, затронем тему того, что мешает российским женщинам становиться матерями, можно ли как-то заставить их рожать и когда Россия совершит второй демографический переход. Обо всем этом слушайте в новой серии подкаста "Активное согласие", где мы поговорили с известным демографом Алексеем Ракшой.
Таймкод:
0.55 — Как работают демографы и откуда берут данные для анализа
2.40 — Самые удивительные данные последнего года
3.39 — Почему важно, чтобы в стране жило много людей
8.16 — Стала ли жизнь лучше за последние 10 лет
13.24 — Про материнский капитал и пособия малоимущим
14.24 — Есть ли проблема с рождаемостью в Китае
16.34 — Почему мы рожаем меньше детей
19.20 — Можем ли мы вернуться к деревенской жизни и рожать больше детей
20.25 — Стали ли мы меньше интересоваться сексом
20.57 — Про рождаемость в США
23.15 — Повлияют ли меньшинства на рождаемость
24.17 — Демографическая политика и жизнь Европы
29.06 — Сколько россиян уехали из страны
32.17 — От чего чаще умирают люди
33.09 — Психологический фон влияет на желание рожать или почему рожают в Израиле
36.20 — Прогноз на будущее
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова