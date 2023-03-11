Есть ли будущее в России? Демограф о рождаемости в стране

Сегодня поговорим о демографии — достаточно ли людей живет в современной России и от чего они умирают, сколько детей рождается и много ли взрослых уезжают из страны.

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Безусловно, затронем тему того, что мешает российским женщинам становиться матерями, можно ли как-то заставить их рожать и когда Россия совершит второй демографический переход. Обо всем этом слушайте в новой серии подкаста "Активное согласие", где мы поговорили с известным демографом Алексеем Ракшой.

Таймкод:

0.55 — Как работают демографы и откуда берут данные для анализа

2.40 — Самые удивительные данные последнего года

3.39 — Почему важно, чтобы в стране жило много людей

8.16 — Стала ли жизнь лучше за последние 10 лет

13.24 — Про материнский капитал и пособия малоимущим

14.24 — Есть ли проблема с рождаемостью в Китае

16.34 — Почему мы рожаем меньше детей

19.20 — Можем ли мы вернуться к деревенской жизни и рожать больше детей

20.25 — Стали ли мы меньше интересоваться сексом

20.57 — Про рождаемость в США

23.15 — Повлияют ли меньшинства на рождаемость

24.17 — Демографическая политика и жизнь Европы

29.06 — Сколько россиян уехали из страны

32.17 — От чего чаще умирают люди

33.09 — Психологический фон влияет на желание рожать или почему рожают в Израиле

36.20 — Прогноз на будущее

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий