Нужно ли нагружать детей кружками: мнение психолога

Многие считают, что нужно загружать своих детей так, чтобы у них не оставалось свободного времени. Пока ребенок предоставлен сам себе, он может увлечься вредными занятиями, уверены некоторые родители. Однако такой подход, по мнению психолога Ирины Поповой, не совсем правильный.
Важно ставить на первое место интересы и предпочтения ребенка. Не стоит компенсировать свои детские неудачи за счет детей. Также нужно оставлять ребенку свободное время, чтобы он побыл наедине с собой или провел время с друзьями.
«Главная задача родителей – это развитие ребенка. Поэтому все, что они делают для него, так или иначе должно развивать и раскрывать его внутренний потенциал. Однако это не означает, что нужно бесконечно таскать его по кружкам и секциям, не оставляя ни минуты свободной», – считает специалист.
При выборе кружков нужно ориентироваться на склонности и таланты ребенка, а не на собственные желания, передает «ФАН». «ФедералПресс» рекомендует прочитать о том, как помочь ребенку, если он стал игроманом.