Нужно ли нагружать детей кружками: мнение психолога

Многие считают, что нужно загружать своих детей так, чтобы у них не оставалось свободного времени. Пока ребенок предоставлен сам себе, он может увлечься вредными занятиями, уверены некоторые родители. Однако такой подход, по мнению психолога Ирины Поповой, не совсем правильный.

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Важно ставить на первое место интересы и предпочтения ребенка. Не стоит компенсировать свои детские неудачи за счет детей. Также нужно оставлять ребенку свободное время, чтобы он побыл наедине с собой или провел время с друзьями.

«Главная задача родителей – это развитие ребенка. Поэтому все, что они делают для него, так или иначе должно развивать и раскрывать его внутренний потенциал. Однако это не означает, что нужно бесконечно таскать его по кружкам и секциям, не оставляя ни минуты свободной», – считает специалист.