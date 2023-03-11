Советы по выбору детской обуви

Каждому ребенку нужна подходящая обувь с самого раннего возраста. В этом смысле комфорт чрезвычайно важен.

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Обувь - это предмет одежды, который поддерживает ортопедическое развитие ребенка и должен быть выбран правильно. Малышу, тело которого быстро меняется и развивается, понадобится обувь, которая обеспечит устойчивость его шагов на земле, когда он начнет ходить.

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Решение о том, стоит ли спешить с обувью, на самом деле зависит от сезонных и внешних факторов. Если первые шаги совпадают с летним периодом, может быть интересно провести время босиком и в носках. Если это совпадает с зимним периодом, следует защитить стопу от ненастной погоды. На этом этапе купленную обувь не нужно носить постоянно. Рекомендуется надевать малышу обувь при выходе на улицу, когда ноги нуждаются в защите от факторов окружающей среды.

Какой должна быть детская обувь?

1. Обувь должна быть подходящего размера.

Чтобы иметь возможность выбрать подходящий размер, обувь следует покупать не рано утром, как у взрослых, а вечером, когда в ступнях скапливается вода.

Не следует забывать, что у детей ступни вырастают на два размера каждый год. Вот почему очень важно каждые три месяца проверять, чтобы покупаемая обувь была не маленькой и чтобы в ней было достаточно места для развития стопы.

Проверка длины: надавите на переднюю часть обуви, чтобы проверить расстояние между большим пальцем и носком обуви вашего ребенка. Носок стопы вашего ребенка не должен быть отведен назад или находиться слишком далеко от носка обуви. Выбирайте обувь, которая как минимум на половину размера больше стопы вашего ребенка, оставляя место для размещения растущей стопы. Это расстояние будет подходящим для развития и движения пальцев ног.

Проверка ширины: пока ребенок одет, определите положение пальцев ног, надавливая рукой на боковые стороны обуви.

Тест на пятку: Возьмите лодыжку ребенка и двигайте его ступней вверх и вниз в туфле. Если ступни вашего ребенка двигаются свободно, но обувь не снимается, значит, вы выбрали обувь идеального размера. Если нога вообще не двигается в обуви или выскальзывает из обуви во время движения, эта обувь - неправильный выбор с точки зрения размера.

2. Другие детали:

Прежде чем сосредоточиться на цвете, модели и марке, было бы правильно сосредоточиться на основах. Наша цель должна состоять в том, чтобы найти продукт, который не повлияет на развитие стопы нашего ребенка и который он сможет легко носить.

Убедитесь, что подошва стопы ровная и нескользкая. Обувь с очень твердой подошвой, которая не принимает форму ступни, ограничивает подвижность ребенка и вызывает повреждение костной и мышечной систем. Носок обуви для первого шага должен быть способен сгибаться как минимум на 40 градусов. По этой причине при покупке обувь следует сгибать и смотреть ее гибкость.

Следует обратить внимание на материал, из которого сделана обувь. Вы можете выбрать удобные модели с мягким верхом из кожи. Летом также можно отдать предпочтение моделям из органической сетки, хлопка или холста. Следует избегать использования твердой кожи и синтетических материалов. Вам следует избегать таких материалов, как резина и пластик, которые не позволят ступням вашего ребенка дышать, потеть или повредить их. Более выгодным будет выбор обуви, обеспечивающей циркуляцию воздуха. Серьезные проблемы, такие как грибок и неприятные запахи, возникают на негерметичных ступнях.

Подходят гибкие и легкие модели с более низким основанием, которые не препятствуют подвижности и поддерживают естественное движение. С тяжелой обувью ходить ребенку будет труднее. Вот почему вам следует выбирать легкую обувь, чтобы избежать ненужных усилий.

Можно выбрать модели на шнуровке или липучке с регулируемыми функциями застежки на шнуровке.

Можно приобрести модели, которые не являются жесткими, но могут обеспечить защиту и поддержку.

В дополнение ко всем этим характеристикам важно, чтобы на ней не было бус или различных эстетических элементов, которые ваш ребенок может легко оторвать из-за опасности проглотить приобретаемую модель обуви.