Как уберечь ребенка от простуд весной

Весна является одним из пиковых сезонов ОРВИ, поэтому в этот период необходимо особо следить за иммунитетом детей. Как уберечь ребенка от простуд, рассказала детский педиатр Анастасия Полякова.

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По словам специалиста, весна - "любимое" время для многих вирусных и бактериальных возбудителей респираторных инфекций, поскольку в этот период наблюдается высокая переменчивость погоды. Снизить риск острых респираторных заболеваний можно, одевая детей по погоде.

– Малыш в коляске должен быть одет теплее ребенка, который во время прогулки много двигается. Проверенное временами правило – быть одетым, как мама + ещё один слой одежды, – рассказала врач.

Также стоит выбирать верхнюю одежду и обувь для ребенка из водоотталкивающих материалов. Промокшие ноги – риск заболеть.