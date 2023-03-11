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1 час назад

Эксперты раскрыли опасность храпа у детей

Национальная Служба Новостей

По данным главы Центра медицины сна медицинского научного образовательного центра МГУ имени Ломоносова Александра Калинкина, около 50% населения страдают от храпа. При этом явление не зависит от веса человека, как принято считать, заявил он «Известиям».

Эксперты раскрыли опасность храпа у детей
Фото: Nsn.fmNsn.fm

По словам Калинкина, опасен не сам храп, апноэ — кратковременные остановки дыхания, которые его сопровождают. На долю обструктивного апноэ приходится 90% всех видов кратковременной остановки дыхания.

На качество сна, отмечает Калинкин, влияют особенности строения и состояния верхних дыхательных путей. Из-за этого храпят даже дети, если у них, например, есть аденоиды

Врач-педиатр, кандидат медицинских наук, доцент Мария Снегоцкая посоветовала избавляться от аденоидов в случае осложнений. Апноэ может вызвать гипоксию мозга и даже изменить форму лица - вытянется нижняя челюсть, цвет лица станет серым, взгляд становится, снизится слух, начнутся частые бронхолегочные заболевания, пишет издание.

«Храп часто называют одной из причин разводов. Он действительно может быть очень громким. Но снотворные препараты – это неправильный выход из ситуации. Лучший способ лечения – это беруши в уши партнера. Но иногда и они не спасают, их нужно подбирать. Храп можно вылечить хирургическим вмешательством, но прежде всего надо выяснить, бывают ли у человека остановки дыхания во сне, которые часто сопровождают храп. Если да, то нужно лечить не хирургическим вмешательством. Нужно сходить к ЛОРу и выяснить точное место возникновения храпа. Причиной может быть заложенный нос, увеличенные миндалины, изжога и ожог слизистой глотки, активное курение и употребление алкоголя», - сказал он.

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