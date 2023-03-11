Эксперты раскрыли опасность храпа у детей

«Храп часто называют одной из причин разводов. Он действительно может быть очень громким. Но снотворные препараты – это неправильный выход из ситуации. Лучший способ лечения – это беруши в уши партнера. Но иногда и они не спасают, их нужно подбирать. Храп можно вылечить хирургическим вмешательством, но прежде всего надо выяснить, бывают ли у человека остановки дыхания во сне, которые часто сопровождают храп. Если да, то нужно лечить не хирургическим вмешательством. Нужно сходить к ЛОРу и выяснить точное место возникновения храпа. Причиной может быть заложенный нос, увеличенные миндалины, изжога и ожог слизистой глотки, активное курение и употребление алкоголя», - сказал он.