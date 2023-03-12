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1 час назад

Почему подростки становятся агрессивными: видео

Мира Маркина

Родители подростков знают, как тяжело бывает договориться со своими детьми в их пубертатный период. Большинство становятся агрессивными по отношению к своим отцам и матерям.

Чем объясняется такое поведение подростков? Рассказал социальный психолог Александр Шахов в своем TikTok-аккаунте.

По его словам, подросткам сложно справляться со своими эмоциями, и агрессия в этот период для них — нормальное состояние. Причина такого поведения — половое созревание и гормональная перестройка организма. Так, мальчики начинают собираться группами, "наглеть", их голос становится более грубым. Все это происходит из-за повышение уровня тестостерона.

Смотрите видео, чтобы узнать о подростковой агрессии подробнее.

Как соцсети действуют на самооценку подростков

Ранее мы показывали ролик о том, как понять, что у вас эмоциональное выгорание.

Дети,Видео,Александр Шахов,
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