Родители подростков знают, как тяжело бывает договориться со своими детьми в их пубертатный период. Большинство становятся агрессивными по отношению к своим отцам и матерям.

Чем объясняется такое поведение подростков? Рассказал социальный психолог Александр Шахов в своем TikTok-аккаунте.

По его словам, подросткам сложно справляться со своими эмоциями, и агрессия в этот период для них — нормальное состояние. Причина такого поведения — половое созревание и гормональная перестройка организма. Так, мальчики начинают собираться группами, "наглеть", их голос становится более грубым. Все это происходит из-за повышение уровня тестостерона.

Смотрите видео, чтобы узнать о подростковой агрессии подробнее.