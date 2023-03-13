Как отсутсвие отца влияет на мальчиков в будущем

Психолог Гут: мальчики без отца в будущем не могут наладить карьеру и личную жизнь. И проблема здесь вовсе не в том, что мамы их как-то не так воспитали. Просто для формирования мужского типа личности нужны оба родителя, иначе случается перекос или оторванность от реальности. Поэтому эксперт и объяснил, как можно попытаться нивелировать влияние только с одной стороны и грамотно воспитать ребёнка без отца.

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Психолог Валерий Бут объяснил журналисту издания «Доктор Питер», что, по статистике, такие мужчины менее счастливы по жизни, чем дети из полной семьи. Это касается и профессиональной жизни, и личной.

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Почему не стоит оставлять ребёнка без отца?

Женская и мужская природа довольно сильно различаются и ориентиры у неё разные. Поэтому мальчик, не видя перед глазами пример, не сможет разобраться со своей мужественностью и понятием ответственности.

Как отражается такое воспитание на личности?

Если мама будет слишком опекать ребёнка, то он не научится принимать решения. А если будет вести себя строго и чересчур сурово, то мальчик может озлобиться и обзавестись психосексуальными комплексами. Постоянная ругань на отсутствующего отца и всех остальных мужчин тоже приведут к ясному результату — ребёнок может перенять недоверие и ненависть к мужчинам. Такие дети часто не осознают, какую позицию в обществе они занимают, не совсем понимают, как общаться с другими мужчинами, и из-за этой неуверенности чаще окружают себя женщинами.

Как влияет воспитание без отца на карьеру?

Психолог Гут пояснил, что если мальчик не видит перед собой пример мужской ответственности, то в итоге из него может получиться ленивый сотрудник. Причём мамы тут в любом случае недостаточно — если она часто сдаётся или не умеет решать проблемы, то в итоге мужчина может выбрать простую и низкооплачиваемую работу. А если мама пашет как вол, то в итоге мужчина может просто не научиться принимать решения и справляться с трудностями, а ещё будет очень зависеть от чужого мнения.

Что происходит у мужчин, выросших без отца, в личной жизни?

Результат отношений у таких мужчин всегда один — они в выбирают себе не столько партнёршу и жену, сколько мамочку и командиршу. Они ожидают жизнь в комфорте и уюте, но только редко бывают счастливы, потому что их мужественность задвигается на другой план.

Что делать мамам, воспитывающим сына без отца?

Нужно создавать у ребёнка хороший образ отца, чтобы у него не возникало комплексов, всё-таки мальчик наполовину состоит из папы. Стоит показывать уважительное отношение к мужчинам, а если в жизни ребёнка нет хорошего примера, то найти его — в дяде, дедушке, учителе, тренере или ком-то ещё. Мама должна всегда оставаться женственной и за решением мужских вопросов обращаться к сыну. И нужно уважать его самостоятельность.