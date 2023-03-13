Нужен глаз да глаз: как уследить за маленьким непоседой

Маленькие дети любознательны и непоседливы, они хотят все потрогать и попробовать на вкус. Как предостеречь родителей от различных травм детей, рассказали в региональном Минздраве.

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Беспечность взрослых зачастую приводит к тому, что дети могут заразиться инфекционными заболеваниями, получают травмы, ожоги, отравления.

В ведомстве отмечают, что для защиты малыша oт COVID-19 необходимо вакцинировать взрослых и старших детей (с 12 лет) в семье, соблюдать санитарные нормы и правила.

Также стоит помнить, что в целях безопасности нужно класть ребенка в отдельную кроватку, так как родительская кровать опасна для жизни младенцев из-за возможной асфиксии и травм.

Не стоит оставлять на видном месте электроприборы, чистящие и моющие средства, лекарства, корма для животных. Электропровода лучше хранить в специальной коробке, а все мелкие и острые предметы убрать в ящики. Также помещение необходимо оборудовать безопасными розетками.

"Снимите со стола скатерти, чтобы малыш не потянул за край и не опрокинул на себя предметы со стола. А ещё не оставляйте открытыми входные двери; можно использовать специальные механизмы во избежание защемления", – рассказывают эксперты.

На окнах тоже стоит поставить фиксаторы створок, чтобы малыши не смогли сами открыть окно.

Помимо этого, важно помнить, что купающегося ребёнка ни на минуту нельзя оставлять одного. А также можно использовать коврики с прорезиненной основой во избежание получения травм на кафельном полу. В Минздраве добавляют:

"Расставляя предметы интерьера (декоративные статуэтки, посуду, книги), не ставьте их на край мебели. Периодически проверяйте крепление полок, шкафов, бытовой техники".

Ещё необходимо помнить, что малышей нельзя оставлять без присмотра с домашними животными, а от ядовитых растений стоит вообще отказаться. Чтобы избежать травм от столкновения с мебелью, используйте накладки на углы мебели.