"Лента. ру": в России больше года находят очаги полиомиелита

В феврале в четырех субъектах Северного Кавказа началась внеплановая дополнительная вакцинация от полиомиелита, болезнь, вызывающая паралич у детей. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация сложилась в Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Чечне. По данным Роспотребнадзора, именно в этих регионах самый низкий в стране процент привитых от полиомиелита. В итоге здесь начали регистрировать острый вялый паралич — в большинстве случаев он был вызван вирусом полиомиелита. Возможна ли эпидемия в России, пишет "Лента.ру". В СССР последняя масштабная эпидемия болезни разыгралась в середине XX века. Как говорится в материале издания, в 1950-х годах ежегодно заболевали 10-13 тыс. человек. Последняя крупная вспышка была зафиксирована в 1996 году в Чечне. В этот период из-за войны о прививках в республике практически забыли. Отмечается, что после февральской вспышки на Кавказе сведений о том, сколько именно случаев полиомиелита было зарегистрировано, нет. Замглавврача по эпидемиологическим вопросам Республиканского центра Муминат Джабраилова сообщила, что за прошлый год в Дагестане зарегистрировано 44 случая с подозрением на острый вялый паралич. Заболевшие — это дети от 3 месяцев до 11 лет. Часть детей не были привиты, часть были – с нарушением календаря вакцинации. Исполняющий обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Дагестану Залимхан Омариев заявил, что в регионе сложилась устойчивая циркуляция полиомиелита. Болезнь в 90% случаев протекает бессимптомно. "Но в каждом десятом случае дает клиническую картину неврологического поражения у детей", - подчеркнул Омариев. По основной версии, пишет издание, возможное появление полиомиелита в России связано с резким ростом антипрививочных настроений в регионах Кавказа. Так, в Дагестане за последние шесть лет количество непривитых детей увеличилось в пять раз. Чиновники предполагают, что в реальности количество отказников-антиваксеров может быть гораздо больше, чем указывается в отчетах. Представитель Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии Елена Покровская сообщила, что в четырех Северо-Кавказских регионах вакцинацией охвачено менее 95% населения. Такое сильное падение охвата вакцинацией приводит к появлению риска возобновления распространения вируса полиомиелита, вплоть до эпидемии, говорится в материале. Другой фактор риска — возможный завоз вируса в связи с миграционными потоками. В РФ вакцинация против полиомиелита включена в Национальный календарь профилактических прививок. Прививку делают в три, четыре с половиной и в шесть месяцев жизни ребенка. Ревакцинация проводится в 18 и 20 месяцев, а также в шесть лет. Первые две прививки делаются инактивированной полиомиелитной вакциной, которая вводится с помощью инъекции. Последующие прививки — живой полиомиелитной вакциной. Инактивированная вакцина представляет собой препарат, полученный путем полного обезвреживания бактерий и вирусов с сохранением их иммуногенных свойств. С одной стороны такая вакцина полностью безопасна, с другой - дает менее устойчивый иммунитет. Также возможна внеплановая вакцинация. Она проводится при эпидемиологических рисках какой-то инфекции. Полиомиелит вызывает поражение нервной системы, а распространяется он фекально-оральным путем, то есть через фекалии зараженного человека или через употребление пищи и воды, в которых есть инфекция. Полиомиелит — болезнь грязных рук в чистом виде, пояснила биолог, доктор наук, профессор института Джоржда Мейсона (США) Анча Баранова. Она добавила, что от момента заражения до появления первых симптомов проходит от трех дней до месяца, чаще всего - одна-две недели. У ребенка начинается лихорадка, головная боль, боль в мышцах и горле, в редких случаях — срачу паралич. При полиомиелите у большинства людей нет никакого паралича, указала Баранова. Но у 5% зараженных вирус может привести к полному или частичному параличу, нарушению дыхания и даже гибели. Наиболее уязвимы дети младшего возраста. Отмечается, что полиовирус существует с человечеством тысячи лет. Он был известен еще в Древнем Риме, Греции и Египте. В 1988 году была запущена международная Глобальная инициатива по ликвидации полиомиелита. В середине XX века это заболевание считалось столь же опасным, как чума. Но благодаря усилиям глобальной иммунизации, которые охватили почти три миллиарда детей, заболеваемость полиомиелитом снизилась более чем на 99%. Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, что "РФ сохраняет свободный от полиомиелита статус". Один из источников возможных эпидемий является дикий вирус. Его практически сумели извести: из трех типов диких вариаций в природной среде остался только первый тип — он зафиксирован в некоторых районах Афганистана и Пакистана. Как показала пандемия коронавируса, если вирус жив, при сегодняшнем развитии сообщений между разными частями света он всегда способен достаточно быстро распространиться по всему миру. По данным экспертов Российского Союза педиатров, в 2022 году диким полиовирусом типа 1 в стране заразился 21 человек. Второй источник болезни — полиовирусы вакцинного происхождения. Биолог Антонина Обласова рассказал, что живая полиовакцина, если ей пользоваться неправильно, может "одичать". Например, ребенка привили ОПВ (вакцина полиомиелитная пероральная), вакцинный вирус начал размножаться у него в ЖКТ и выделялся в окружающую среду. С привитым контактировал непривитый ребенок, вакцинный вирус попал к нему в ЖКТ, там тоже размножиться, попал в окружающую среду. И так много кругов подряд. В какой-то момент вирус мутирует и снова может приобрести способность вызывать параличи. Для этого после прививки нужно не допускать контактов с непривитыми и соблюдать ряд других правил. В свою очередь из-за ситуации на российском Кавказе ученый-иммунолог, PhD в институте Пастера (Париж) Дарья Карташева-Эберц призвала жителей Дагестана, Ингушетии, Чечни, КЧР соглашаться на туровую вакцинацию. Жителям других регионов России она порекомендовала соблюдать календарь прививок и не пренебрегать вакцинацией.