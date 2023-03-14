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1 час назад

Блогерша раскрыла оригинальный способ отучить детей врать

Lenta.ru

Блогерша Эмма Холл (Emma Hall) раскрыла в TikTok оригинальный способ, который придумали родители, чтобы отучить ее с братом врать в детстве. На ее ролик, появившийся в соцсети, обратила внимание газета The Sun.

Блогерша раскрыла оригинальный способ отучить детей врать
Фото: Лента.руЛента.ру

По словам Холл, мать и отец сказали, что каждый раз, когда дети говорят неправду, на их лбах появляются синие точки. С тех пор, как отметила блогерша, она и ее брат закрывали лица руками или надевали кепки, когда пытались обмануть взрослых. Девушка назвала этот способ отучить детей врать эффективным и хитрым.

В комментариях многие пользователи написали, что теперь будут пользоваться этим лайфхаком, чтобы отбить у детей желание лгать. Некоторые комментаторы вспомнили, как их родственники пытались хитростью отучить от обмана.

«Моя бабушка так же поступала с нами. Она говорила, что наши языки становятся черными, когда мы лжем», — рассказала одна комментаторша. «Мне говорили, что мой нос вырастет, как у Пиноккио», — поделилась воспоминаниями другая.

Ранее пользователь Reddit раскрыл необычный способ, который он придумал, чтобы преподать детям урок за беспорядок. Он спрятал в доме записку, в которой пообещал дать деньги нашедшему ее.

Дети,
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