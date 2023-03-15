От подачи заявления до линейки: инструкция для родителей первоклашек 2023 года

31 марта стартует приемная кампания в первые классы на новый учебный год. А с сегодняшнего дня на "Госуслугах" родители уже могут заполнить черновики заявлений в первый класс. Такой возможности не было еще в прошлом году, как и ряда других нововведений. Sovainfo.ru собрала в одном материале все нюансы, которые должны знать родители будущих самарских школьников.

Фото: СОВА СОВА

Первая волна

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Во время первого этапа запись ведется по территориальному принципу, то есть главным критерием зачисления детей является близость школы к дому. Адреса, которые относятся к учебному заведению, как правило, публикуют на их официальных сайтах. А перечень со всеми школами областной столицы есть на сайте городской администрации.

Если же в этот период подали заявление о приеме в 1-й класс ребенка, не прикрепленного к данной школе, в его рассмотрении откажут.

Также в первую волну зачисляют детей, которые имеют внеочередное, первоочередное или преимущественное право. С прошлого года в этой категории прибыло – добавились младшие братья и сестры тех, кто уже учится в конкретной школе, а также дети участников СВО. С полным перечнем льготников можно ознакомиться на сайте Минобрнауки Самарской области.

Когда, где и как подавать заявление?

В Самарской области прием заявлений в 2023 году стартует 31 марта в 9:00 по местному времени. Продлится он до 30 июня. В это время зарегистрировать ребенка могут только те, кто относится к первой волне. Сделать это можно на сайте "Госуслуги", через почту заказным письмом или лично принеся документы в школу.

Однако представители образовательных организаций рекомендуют все же воспользоваться порталом. Так как с бумажных носителей информация все равно будет переноситься в электронный реестр. А это займет определенное время.

Обратите внимание, что запись на "Госуслугах" должна быть обязательно подтверждена. Проверьте, полностью ли у вас заполнен раздел "Документы и данные / Личные документы", адрес регистрации и проживания. Если вы допустите ошибку, то школа откажет вам в приеме заявления.

В региональном Минобрнауки отмечают, если в семье в первый класс в 2023 году пойдут двое или более детей, на каждого ребенка оформляется отдельное заявление. Если родители претендуют на зачисление в одну из нескольких школ на выбор, отдельное заявление оформляется в каждое учреждение. Но прикрепиться сразу к двум школам не получится.

Какие документы нужны?

Нужно подготовить следующий пакет документов: паспорт одного из родителей, свидетельство о рождении ребенка, регистрация по месту жительства (она, кстати, может быть временной). Все это понадобится при заполнении заявления, а после приказа о зачислении оригиналы документов нужно будет представить в образовательную организацию.

Успеть за долю секунды

Такая задача стояла перед родителями будущих первоклашек в предыдущие годы. Нужно было быстро, грамотно и правильно заполнить электронное заявление и отправить его. Это превращалось в своего рода гонку. В этом году ситуация поменялась – с 15 марта на портале "Госуслуги" можно предварительно внести все данные и сохранить в черновиках, а в день подачи просто отправить документ, нажав одну кнопку.

Правда, в школах все равно призывают не затягивать – система будет учитывать каждую долю секунды – чем быстрее, тем выше в списке поступивших. Поэтому, если образовательное учреждение набирает в этом году мало учеников, определенные риски есть.

Однако, как уверил директор одной из самарских школ во время собрания, у детей, которые зарегистрированы на территории, относящейся к учебному заведению, не должно возникнуть проблем. В противном случае вопрос будет решаться в частном порядке.

Ваш ребенок – первоклассник

Убедиться в этом можно сразу после того, как образовательное учреждение опубликует приказ о зачислении на своем официальном сайте. Это должно произойти с 1 по 5 июля. Конкретные сроки школы определяют сами.

Вторая волна

В Самарском регионе вторая волна зачислений стартует в 9:00 6 июля и длится до 5 сентября. Здесь уже не имеет значения место регистрации ребенка. Но попасть в школу можно только при наличии свободных мест. Если места в школе закончились, учредитель обязан предложить ребенку другую школу, например, соседнюю или ту, в которой есть свободные места.

А кого берут в школу?

Зачислять в первые классы можно детей не младше 6,5 года и не старше 8 лет. Однако в школу не запрещено принимать детей, возраст которых выходит за указанные рамки. Для этого должно быть разрешение психолого-медико-педагогической комиссии. Это правило касается и дошкольников с особенностями развития.

А что дальше?