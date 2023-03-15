Что делать родителям, если подросток начал курить

Отказ от курения и других зависимостей может стать залогом жизненного успеха и счастья, считают специалисты. Если курить начал подросток, то родителям важно не «дать слабину». Детский врач-психиатр АО «Медицина» рекомендует простые и эффективные способы направить ребенка по нужному пути.

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«Правильной реакцией на курение подростка будет разговор по душам: «Почему ты куришь?» Важно понять мотивы такого поведения. А значит, нужен диалог и доверительный разговор. Нельзя кричать, бить, наказывать или читать назидательную лекцию», – сказал врач-психиатр, кандидат медицинских наук Владимир Скавыш.

По мнению психиатра, важную роль в формировании плохих или полезных привычек играет окружение. Подросток может копировать курение сигарет или вейпов как модель поведения друзей и знакомых. В дальнейшем курение может спровоцировать наркозависимость.

Способы отучения от курения сигарет и вейпа, в принципе, одинаковые. Во-первых, смена круга общения. Во-вторых, переключение на другой вид деятельности: спорт, творчество, образование. Важны регулярные физические нагрузки, установка на систематический труд и активность, приводит РИАМО рекомендации Скавыша.