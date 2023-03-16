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3 часа назад

3 фразы, которые ни в коем случае нельзя говорить учителю

WomanHit.ru

Как точно не стоит общаться с педагогом.

3 фразы, которые ни в коем случае нельзя говорить учителю
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Общение с учителем требует от родителей соблюдения определенных правил, о чем последние часто забывают. Стремясь сделать как лучше, родители нередко переступают границу в общении с педагогом, начиная общаться на равных. Стоит ли говорить, что преподавателя такой подход раздражает?

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Мы решили собрать топ фраз, которые не должны присутствовать в вашем разговоре с учителем вашего школьника.

«Да вы же не задавали ему ничего. Он мне так сказал»

Часто конфликты с преподавателем происходят на почве расхождений с мнением ребенка. Конечно, родитель должен всегда становиться на сторону своего школьника, однако и маме, и папе стоит держать голову «холодной» и четко понимать, что ребенок не всегда с вами откровенен. Говорить учителю, что он не прав только потому, что у ребенка на этот счет другое мнение — худший сценарий разговора. Не ссылайтесь на мнение ребенка, если вы сами не уверены в произошедшем, а учитель убеждает вас в обратном. В первую очередь, необходимо разобраться, кто же на самом деле прав.

«А что вы хотели? Ему просто этот учитель не нравится»

Говорить о том, насколько вам или вашему ребенку не нравится тот или иной педагог — идея не из лучших. Педагогический состав обновляется не так часто, чтобы заменить преподавателя по желанию родителей, требуется веское обоснование, если его нет, вашему ребенку так или иначе придется учиться у данного педагога. Будьте готовы к тому, что о вашем отношении к определенному учителю узнает он сам и кто знает, как это скажется на успеваемости вашего ребенка. Просто не заводите такие разговоры с другими учителями.

«Мы не читаем дома и не собираемся»

Если у вашего ребенка есть проблемы с чтением, счетом или изучением иностранного языка, стоит сказать учителю, что вы в курсе, что у ребенка есть такие проблемы, посоветуйтесь, как эту ситуацию можно решить. Но ни в коем случае не утверждайте, что проблемы ребенка в этом плане происходят из-за отношения к данному предмету в вашей семье. Говорить фразы вроде «Да у нас никто не любит читать»/«Какой английский? Нам никому в семье он не пригодился» — прямой путь к тому, что у вашего ребенка будут еще большие проблемы по данному предмету.

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