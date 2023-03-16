Найдено самое удобное положение для переноски ребенка

Женщинам легче носить и держать детей, чем мужчинам, выяснили ученые Кембриджского университета. Исследование было опубликовано в журнале Evolutionary Human Sciences.
В исследовании приняли участие девять женщин и шесть мужчин, им было предложено пройти 1 км по лесной тропинке при разных условиях нагрузки: первый раз без груза, а во второй раз они несли своего ребенка с помощью беби-слинга сбоку, спереди и на спине.
Ученые также собрали данные о весе ребенка, его росте, росте и весе родителей и их силе. Средняя масса младенцев составляла около 11 кг. Отцы в среднем весили на 19 кг больше, чем матери.
Исследователи установили, что ношение ребенка на спине было наиболее энергоэффективным: люди почти не теряли скорость ходьбы. Если ребенка несли сбоку, то неудобство повышалось по мере увеличения веса ребенка, спереди же было удобно нести только маленьких и средних детей. При этом в обоих случаях взрослые шли медленнее и больше уставали. Еще одно открытие заключалось в том, что во всех условиях женщины лучше справлялись с задачами по переноске детей.