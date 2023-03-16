Как укрепить иммунитет ребёнка весной

Чтобы не пропускать детский сад и оставаться бодрым на протяжении всей весны.

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В начале весны дети — и дошкольники, и младшие школьники, и подростки — особенно часто простужаются. Это происходит буквально в режиме "одна неделя в детском саду — месяц дома на больничном". Как укрепить детский иммунитет и проводить больше времени в активном, а не в постельном режиме, рассказывает педиатр, аллерголог-иммунолог Ирина Фарбер.

Она отметила, что дошкольники могут болеть простудой до 10 раз в год, ученики младших классов — до 5. И это нормально — так формируется иммунитет ребёнка. Однако стоит обратить внимание на тяжесть болезни. Если симптомы проявляются тяжело и не отступают в течение длительного времени, то стоит разобраться с иммунитетом.