Как укрепить иммунитет ребёнка весной

Чтобы не пропускать детский сад и оставаться бодрым на протяжении всей весны.
В начале весны дети — и дошкольники, и младшие школьники, и подростки — особенно часто простужаются. Это происходит буквально в режиме "одна неделя в детском саду — месяц дома на больничном". Как укрепить детский иммунитет и проводить больше времени в активном, а не в постельном режиме, рассказывает педиатр, аллерголог-иммунолог Ирина Фарбер.
Она отметила, что дошкольники могут болеть простудой до 10 раз в год, ученики младших классов — до 5. И это нормально — так формируется иммунитет ребёнка. Однако стоит обратить внимание на тяжесть болезни. Если симптомы проявляются тяжело и не отступают в течение длительного времени, то стоит разобраться с иммунитетом.
Существует два типа иммунитета — врождённый (его ребёнок получает с материнским молоком, благодаря содержащимся в нём веществам) и приобретённый, накапливающийся с годами. Последний нарабатывается именно за счёт столкновения с бактериями и вирусами. "Поэтому подхватывать насморк, кашлять, температурить время от времени — для детей нормально, и в конечном счете, даже полезно", — говорит доктор.