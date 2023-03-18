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1 час назад

Как выбрать профессию: советы психолога

Секрет Фирмыиещё 2

На дворе март, а это значит, что для школьников 9 и 11 классов приближается пора экзаменов и поступления в колледжи и вузы. Психолог, завкафедрой психологии личности МГУ Александр Асмолов дал несколько советов, как выбрать профессию правильно. По его мнению, тут надо ориентироваться не только на уровень дохода, но и на возможности для личностного роста. Стоит прислушаться.

Психолог Асмолов: при выборе профессии нужно учитывать возможности развития
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Как выбрать профессию

Психолог посоветовал выпускникам школ при выборе вуза ориентироваться не только на узкую специализацию, но и на то, какие базовые знания они смогут получить. Это может быть изучение языков, работа с информацией или цифровыми технологиями.

Поэтому лучше при выборе профессии ориентироваться на принцип «не человек для работы, а работа для человека». Также лучше делать выбор исходя из своих собственных интересов, а не престижности профессии на сегодняшний день.

Как помочь с выбором профессии своему ребёнку

Специалист посоветовал родителям не давить на своих детей в вопросе выбора профессии и не занимать позицию «старший всегда прав». Если ребёнку придётся изучать предметы, совершенно ему неинтересные, он может потерять интерес к учёбе и просто бросить её.

Взрослые не должны требовать от своих отпрысков постоянных отчётов в своей учёбе и беспрекословного подчинения. Ведь часто молодёжь лучше ориентируется в современных специальностях и знает, в чём можно достичь успеха.

«Нам, взрослым, необходимо понимать, что сегодня другой мир профессий и модели успеха тоже сильно меняются», — резюмировал психолог.

Дети,Александр Асмолов,МГУ,
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