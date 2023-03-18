Психиатр высказался о патологии родителей, ограничивающих детей в питании

Речь идёт о случаях, когда диета вредит здоровью как малолетних, так и взрослых, но последние не в состоянии оценить риски.
При этом кулинарные пристрастия, будь то любовь к солёному или сыроедению, нельзя отнести к симптомам психических расстройств. Об этом в комментарии для радиостанции «Говорит Москва» рассказал Михаил Тетюшкин.
«Кулинарные пристрастия сами по себе не являются патологией. Вопрос в том, к чему эти кулинарные пристрастия ведут. Одно дело, когда человек любит солёные блюда, ну любит человек соль. Да, это вредно, это плохо. Он всё солит неимоверно, рискует своим здоровьем, своей жизнью. Но если он берёт своего малолетнего ребёнка и кормит его солью, что, как известно, может привести к смерти, в том числе, от отёка мозга, то, очевидно, он его просто убивает.
Если мы говорим о сыроедении, то, опять же, само по себе это не является симптомом психического заболевания и, тем более, заболеванием. Если это приводит к тяжёлым последствиям для здоровья либо самого человека, либо зависящего от него ребёнка, то либо человек неадекватен, не способен оценить риски от своей диеты, либо он преступник, который ради воплощения своих бредовых идей в жизнь, готов принести в жертву жизни других людей».