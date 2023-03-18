Психиатр высказался о патологии родителей, ограничивающих детей в питании

«Кулинарные пристрастия сами по себе не являются патологией. Вопрос в том, к чему эти кулинарные пристрастия ведут. Одно дело, когда человек любит солёные блюда, ну любит человек соль. Да, это вредно, это плохо. Он всё солит неимоверно, рискует своим здоровьем, своей жизнью. Но если он берёт своего малолетнего ребёнка и кормит его солью, что, как известно, может привести к смерти, в том числе, от отёка мозга, то, очевидно, он его просто убивает.