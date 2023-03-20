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3 часа назад

В России выяснили, почему детям с аутизмом трудно понять направление движения предметов

Газета.Ruиещё 3

Неправильная работа тормозных нейронов мозговой зрительной коры мешает больным аутизмом детям определять направление перемещения мелких объектов. Об этом сообщает пресс-служба РНФ.

Почему дети с РАС не понимают направление движения предметов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Расстройство аутистического спектра (РАС) встречается примерно у 1% детей. Далеко не все из них имеют значительные когнитивные нарушения, но почти всегда этот диагноз ассоциирован с проблемами в коммуникации и общении. Кроме того, у детей с РАС возникают специфические нарушения восприятия. В том числе, им бывает трудно определить ориентацию нарисованных линий или понять, в какую сторону движется предмет.

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Специалисты из Московского государственного психолого-педагогического университета решили выяснить, почему у детей с РАС возникают проблемы с восприятием зрительной информации. Был проведен эксперимент с участием 42 мальчиков с аутистическими расстройствами и 37 здоровых, без значимых отклонений в развитии. Добровольцев возрастом от 7 до 15 лет попросили определить, в какую сторону перемещается контрастная решетка на экране. Все испытуемые успешно справились с заданием, в котором визуальный стимул был большого размера, однако некоторые дети с РАС испытали трудности, когда нужно было определить направление движения маленькой решетки. Во втором эксперименте детям показывали на экране движущиеся объекты, одновременно следя за активностью их мозга с помощью магнитоэнцефалографии. Примерно у 15-20% детей с РАС возбуждение нейронов зрительной коры преобладало над процессом торможения. Именно эти дети часто допускали ошибки, пытаясь определить направление движения мелкого объекта в первом эксперименте.

По мнению авторов, именно проблемы с торможением приводят к перевозбуждению нейронов, которое в частности приводит к эпилепсии. Эффективное торможение необходимо для работы детекторов — специализированных нейронов, воспринимающих информацию о направлении движения и ориентации линий, базовых элементов зрительного образа. Если способность определять, куда движется большой стимул («фон»), зависит от многих факторов, то для маленького «объекта» важна именно зрительная кора и то, чтобы торможение в ней было активнее процессов возбуждения.

Авторы надеются, что их исследования помогут установить механику возникновения РАС, что в перспективе даст возможность лечить их или медикаментозно подавлять симптомы.

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