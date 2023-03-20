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3 часа назад

Во Франции родителям запретят публиковать фотографии своих детей в социальных сетях

Газета.Ru

Власти Франции запретили родителям публиковать фотографии своих детей в интернете, пишет LADBible.

Во Франции родителям запретят публиковать фото своих детей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Французские депутаты одобрили закон, направленный на защиту конфиденциальности детей в интернете. Автором инициативы стал Бруно Штрудер, который выдвинул законопроект в начала марта. По словам парламентария, новые ограничения обезопасят несовершеннолетних от ненужных проблем.

«Эти фотографии [детские] могут быть использованы для детской порнографии или стать причиной травли в школе», — уверен депутат.

Кроме того, поправки вводят понятие «частная жизнь ребенка», а права публикации изображения несовершеннолетних детей принадлежат как матери, так и отцу. В случае разногласий родителей суд может запретить одному из родителей публиковать в интернете фотографии ребенка.

Дети,
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